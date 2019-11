Nicht selten erfahren seine Werke einen prozesshaften Durchlauf mehrerer Metamorphosen. Dadurch werden die Malerei und das Entstehen von Skulpturen selbst zum Thema.

„Die Kunstfreiheit unterliegt keinen Grenzen – genauso wie ihre Arbeitsweise“, so Landrat Dr. Olaf Gericke. „Sie lassen sich vom Zufall inspirieren und verfolgen in ihrer Arbeit kein festes Ziel.“ Auch der Vorsitzende des Kreiskunstvereins Beckum Warendorf, Dieter Müller, würdigte den Künstler. Dieser gab selbst eine Einführung in seine Werke: „Frei zu arbeiten erfordert auch Mut, die vorangegangene Arbeit wieder zu zerstören. Auf jeden Betrachter wirken die Bilder unterschiedlich, daher haben viele von ihnen auch keinen Titel. Aber Bilder dürfen alles, nur nicht langweilen.“

Heinz Schößler wurde 1942 in Schlesien geboren. Nach dem Studium der Pädagogik und Kunstpädagogik mit anschließender Lehrtätigkeit lebt und arbeitet er in Harsewinkel. Er blickt auf ein umfangreiches Oeuvre und zahlreiche Ausstellungen in Deutschland sowie im französischen Les Andelys zurück.

Die Ausstellung im Kreishaus ist noch bis zum 13. Dezember zu sehen. Der Eintritt ist frei.