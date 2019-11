Hier gibt es ein vielfältiges Angebot an Freizeit-, Ferien- und Beratungsangeboten und ebenso die Nachmittagsbetreuung an der Heinrich-Tellen-Schule. Klaus Dederichs ist zufrieden mit dem umfangreichen Angebot.

Sieben Auszubildende waren 2018 in beiden Wohnstätten. Vier davon wurden nach ihrer Lehre übernommen. „Der Fachkräftemangel ist auch bei uns angekommen“, bemerkte Geschäftsführer Jochen Mahne.

Die Plätze in den beiden Einrichtungen sind begehrt. Allein 48 Personen stehen derzeit auf der Liste für einen Platz im Wohnheim in beiden Einrichtungen. In Freckenhorst werden aktuell 26 Personen betreut, und in Warendorf gibt es 17 Bewohner.

Der Familienunterstützende Dienst (FUD) ist ein weiterer wichtiger Baustein der Lebenshilfe. Manuela Suuk erörterte, dass derzeit 69 Familien betreut würden. „Unsere Angebote finden regelmäßig viel Zuspruch“, erklärte sie. Die Ehrenamtlichen gehen gemeinsam mit den Familien unter anderem kegeln, schwimmen, ins Theater oder auf den Weihnachtsmarkt.

Bei den Finanzen sprach Klaus Dederichs von einem erfolgreichen Lebenshilfe-Jahr 2018. Es gab einen satten Überschuss von 30 000 Euro. „Ist eine tiefschwarze Null“, kommentierte der Vorsitzende.

Vorstandswahlen standen ebenfalls auf der Tagesordnung. Einstimmig wurden Judith Feyerabend, Sigrid Kurp und auch Klaus Dedertichs für drei Jahre in die Vorstandsriege wiedergewählt. Zum Abschluss der Versammlung stand die Frage im Raum, ob ein Elternbeirat gegründet werden solle. „Einfach als Idee, als Interessenvertretung, um besser informiert zu werden und auch mal kritische Fragen zu stellen“, erklärte Klaus Dederichs und fügte hinzu, dass er sich auch ein Elterncafè vorstellen könne. Eine Entscheidung gab es an diesem Abend nicht, doch das Interesse war definitiv vorhanden.

Zuvor hatte Heidrun Liene-Effing von ihrer Arbeit in der Hospizbewegung Kreis Warendorf erzählt. „Wir möchten das Thema Tod aus der Tabuzone holen, aber vor allem die Sterbenden mit Würde auf ihrem letzten Weg begleiten. Mit all ihren Bedürfnissen“, erzählte sie den 35 Anwesenden. Selbstbestimmung bis zum Ende, das sei ein wichtiger Faktor. Und auch ein Stück Normalität in den Alltag bringen.