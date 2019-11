„Früher stand der Mais hier bis an die Remise, so dicht, dass der Mähdrescher die Schindeln verschoben hat“, erzählt Axel Vohrer . Inzwischen hat der EDV-Fachmann dort eine Streuobstwiese angelegt. Auf der anderen Seite des über 200 Jahre alten Kottens, in den er schon bald mit seiner Familie einziehen will, liegt eine große, in der Ferne von Gesträuch umgebene Rasenfläche in der Sonne.

Perfekte Bedingungen! Wofür? Dr. Berit Philipp von der Nabu-Naturschutzstation Münsterland ist an diesem Morgen mit Infoblättern und Büchern in der Hand vorbeigekommen, um Ideen für eine insektenfreundliche Gestaltung des geplanten Hausgartens zu geben.

„8Plus summt auf“ heißt das Vital.NRW-Projekt, in dessen Rahmen sie berät. „Dabei geht es nicht allein um Insekten, sondern auch um die Unterstützung der Folgetiere wie zum Beispiel Vögel und Igel“, konkretisiert die Nabu-Mitarbeiterin ihren Ansatz. Zur Zielgruppe gehören Bauhöfe der acht teilnehmenden Kommunen ebenso wie Vereine oder Institutionen, die ihre Außenanlagen insektenfreundlich und pflegeleicht gestalten möchten. Und eben Privatgartenbesitzer.

„Ich bin keine Konkurrenz zum Landschaftsgärtner“, betont die Beraterin ausdrücklich. Sie möchte vielmehr Grundsätzliches vermitteln. Etwa, auf welche einheimischen Pflanzen und Gehölzen Gartenbesitzer zurückgreifen können, denn auf die sind hier lebende Insektenarten seit Jahrhunderten eingerichtet. In Neubaugebieten will sie künftig vor der Gartenanlage beraten, auch um insektenfeindliche Schottergärten zu vermeiden. Schließlich gebe es noch pflegeleichtere Alternativen: „Ein Staudenbeet ist nach zwei Jahren zugewachsen, wenn es richtig angelegt ist.“

Über drei Jahre – bis 2021 – läuft „8plus summt auf“. Das Projekt beinhaltet nicht nur die Beratung, es sollen zu dem Faltblätter und Infotafeln entstehen und ehrenamtliche Naturgartenberater ausgebildet werden. Der erste Kurs im kommenden Jahr ist bereits ausgebucht. Vorträge und Führungen kommen hinzu.

Wer eine Blühwiese anlegen möchte, kann über „8plus summt auf“ zudem kostenfreies Regiosaatgut erhalten. Zur Aussaat sei gerade der feuchte Herbst gut geeignet, berichtet Philipps. Allerdings sei „insektenfreundlich“ nicht allein mit „blühen“ gleichzusetzen. Nisthilfen wie Totholz oder Sandbeete gehörten ebenfalls dazu „Wir dürfen die Winterquartiere nicht vergessen“, erinnert die Fachfrau und mahnt, den Garten vor Frosteinbruch nicht komplett auszuräumen.

