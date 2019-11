Auf der Suche nach Maß und Mitte

Deutschland habe die wirtschaftliche Bedeutung einer digitalisierten Welt „dramatisch unterschätzt“, kritisierte Wolfgang Bosbach am Mittwochabend im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Volksbank Dialog“ vor rund 200 geladenen Gästen in Oelde. Zugleich sei die Politik in den vergangenen drei bis vier Jahren unberechenbarer geworden. „Es ist entscheidend, ob es uns gelingt, Maß und Mitte zu wahren“, betonte der ehemalige Bundestagsabgeordnete bei seinem unterhaltsamen Vortrag zum Leitthema „Worauf es jetzt ankommt: Deutschland und Europa im Spannungsfeld von Globalisierung und Digitalisierung“.

Bosbachs Analyse der Nachkriegs- und Nachwendezeit fiel erwartungsgemäß positiv aus. „Um unsere wirtschaftliche Kraft beneiden uns viele. Das gilt auch für die politische Stabilität.“ In den vergangenen drei bis vier Jahren habe sich jedoch mehr verändert als in den 65 Jahren zuvor. Sechs Parteien im Bundestag habe es zuletzt unter Adenauer gegeben. Zum ersten Mal habe die gegenwärtige Große Koalition „eine Sollbruchstelle nach zwei Jahren“. Bei den europäischen Nachbarn seien Probleme bei der Regierungsbildung oder nicht zu Ende geführte Regierungen verbreitet.

Mit Blick auf den Brexit wandte sich Bosbach gegen zu weit gehende Zugeständnisse: „Es muss ein Vorteil sein, Mitglied in der Europäischen Union zu sein.“ Was Großbritannien zugestanden werde, könne später anderen nicht verweigert werden. In seiner Zukunftsvision von Europa setzte der Politiker auf „gute internationale Zusammenarbeit“ statt weitreichende Vergemeinschaftung. Gleichzeitig forderte er, die Bedeutung der EU als Friedensfaktor zu sehen und nicht „immer nur ökonomisch zu begründen“.

„Vielleicht unterschätzen wir die Dynamik der neuen Industrie, weil wir in der alten so stark sind“, warnte Bosbach, angesichts der Herausforderungen durch Digitalisierung und Globalisierung. Die Gesellschaft befinde sich im Umbruch von der Industrie- zur Wissensgesellschaft. Der Zug sei „zwar noch nicht abgefahren, aber wir werden uns enorm anstrengen müssen!“

In der 33-jährigen Geschichte der Dialoge war es nach Hans Dietrich Genscher erst das zweite Mal, dass ein Politiker als Gastredner geladen war, erinnerte Volksbank Vorstandsvorsitzender Rolf Weißhaupt. Das Publikum erwartete von Bosbach eine klare Haltung – und die lieferte er. Allerdings betonte der Politiker: „Man sollte nicht nur eine Meinung haben, man muss auch Ahnung haben.“ Wenn Politik heute dazu neige, keine Angriffsfläche zu bieten, liege das auch an schwankenden Listenplätzen und unsicheren Koalitionen, spielte er den Ball zurück. Die Unterstützung der Basis und sein verlässliches Direktmandat hätten ihm geholfen, seine Meinung auch bei unangenehmen Themen zu vertreten.