Starker sozialer Träger

Am Samstag ging auf der Kreiskonferenz der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Kreis Warendorf eine Ära zu Ende. Nach 29 Jahren Amtszeit als Vorsitzender übergab Günter Harms den Stab an Frederik Werning aus Ahlen. Der scheidende Vorsitzende wurde für seine Verdienste zudem mit der „Marie-Juchacz-Plakette“ der AWO ausgezeichnet.

Im Jahr des 100-jährigen Bestehens der AWO wurde Günter Harms die Marie-Juchacz-Plakette verliehen – benannt nach der Gründerin des Wohlfahrtsverbandes.

Harms bekleidete im Verband zahlreiche Ämter und begleitete in der Region unter anderem einige Fusionen, um die AWO effektiv zu halten. „Du warst immer für die kleinen Leute und brachtest zahlreiche Projekte auf den Weg“, beglückwünschte ihn Michael Scheffler, Vorsitzender des AWO-Bezirks Westliches Westfalen.

Ein solches ehrenamtliches Engagement sei außergewöhnlich und für die AWO wertvoll. Günter Harms seinerseits gab sich bei der Plakettenübergabe bescheiden: „Diesen Orden bekommt man auch stellvertretend für alle anderen, die mitgeholfen haben“.

Hartmut Ganzke, Vorsitzender des AWO Unterbezirks Ruhr-Lippe-Ems bezeichnete die AWO als starken sozialen Träger, Lisa Kalendruschat stellte das sich in Gründung befindende AWO-Jugendbildungswerk im Kreis Warendorf vor.

In seinem letzten Vorstandsbericht kündigte Günter Harms an, dass die AWO Kurklinik „Huus achtern Diek“ in Norddeich für 3,7 Millionen Euro saniert werde. Das sei nur durch die Fusion zum Unterbezirk Ruhr-Lippe-Ems möglich, stellte er fest. Dem neuen Vorstand sicherte er seine volle Unterstützung zu.

Bei der Vorstandwahl wurde Frederik Werning (Ahlen) zum neuen Kreisvorsitzenden, Florian Westerwalbesloh (Oelde) zu seinem neuen Stellvertreter gewählt. Christiane Hoke (Ahlen) ist neue Kassiererin, Bernhard Meiwes (Ahlen) ihr Stellvertreter. Bärbel Speckmann (Warendorf) wurde als Schriftführerin wiedergewählt, zu ihrer Stellvertreterin wurde Beatrix Koch (Oelde) neu gewählt.

Als Beisitzer fungieren Irene Aldejohann (Warendorf), Manuela Esper (Ahlen), Werner Galeitzke (Neubeckum), Petra Hörauf (Neubeckum), Mathilde Thüß (Warendorf) und Bernhard Wagner (Ennigerloh).

Der Vorstand ist auf vier Jahre gewählt. Jürgen Köllner (Neubeckum) sowie Annegret Klerx und Bernhard Peitz (beide Ahlen) übernehmen die Kassenprüfung. -