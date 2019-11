Den Tagen mehr Leben geben

Sie haben schon lange und oft zusammengearbeitet, jetzt verschmelzen der Hospizverein Warendorf und die Hospizbewegung im Kreis Warendorf zu einem Verein.

„Das tritt ab dem 31. Dezember in Kraft und ist für uns eine wichtiger Schritt in die Zukunft“, sagte die Vorsitzende des Warendorfer Vereins, Ursula Pinnekamp beim Pressegespräch am Montag in Ahlen.

Damit will sich der Verein in der Zeit allgemein zurückgehender Ehrenamtsbegeisterung zukunftsfähig machen, Ressourcen bündeln und überflüssige Kosten einsparen.

„Für den Bürger ändert sich gar nichts, auch die Telefonnummer bleibt bis auf weiteres die bekannte“, betont Schatzmeister Martin Schubert . Für die Hospizbewegung lautet die Telefonnummer 0 23 82 / 88 90 90.

„Die Fusion ist für uns ein klarer Beitrag zu mehr Transparenz“, ergänzt Elke Sohst, Vorsitzende der Hospizbewegung im Kreis Warendorf. Denn trotz der für beiden Vereine bestehenden Gebietsgrenzen, führte schon die Ähnlichkeit im Namen immer mal wieder zu Irritationen. Das soll nun vorbei sein.

Dabei legen beide Vorsitzende Wert darauf, dass es keine „feindliche“ Übernahme ist. „Die Fusion ist mehr ein logischer Schritt nach einer langen und konstruktiven Zusammenarbeit“, betont Elke Sohst.

Das zeigt auch die Einstimmigkeit bei den Mitgliederversammlungen beider Vereine. Jede Versammlung war uneingeschränkt für die Verschmelzung.

Allerdings wird die Warendorfer Geschäftsstelle an der Hohe Straße 3 geschlossen (wir berichteten). Alle Informationen gibt es auf der Homepage unter www.hospizverein-warendorf.de). Mittelfristig gibt es dann ab 2020 spezielle Ansprechpartner für die Hospizgruppe Warendorf.

„Wir haben knapp 100 Mitglieder gegenüber den 1000 der Hospizbewegung, da ist es nur folgerichtig sich dort anzuschließen“, findet Schatzmeister Martin Schubert.