Mordversuch aus dem Hinterhalt: Neue Hinweise durch TV-Beitrag

Zehn Anrufe gingen bei der Polizei in Münster am Donnerstag nach Ausstrahlung des Wadersloher Betonklotz-Falls (vom 10. Oktober 2018) in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY-Ungelöst“ ein.

„Ob eine heiße Spur dabei ist, müssen wir noch sehen“, sagte Andreas Bode , Pressesprecher der zuständigen Polizei Münster, auf Nachfrage der Westfälischen Nachrichten . „Wir gehen allen Hinweisen nach.“ Bode fragt sich allerdings, warum sich die Anrufer nicht schon früher gemeldet haben.

In der ZDF-Sendung gab es auch neue Einzelheiten zur Tat. So soll das Opfer, nachdem der Fuß der Warnbake auf sein Auto schleuderte, die Brücke in Wadersloh hinauf gelaufen sein, um die mutmaßlich drei Täter zu verfolgen. Der Versuch scheiterte jedoch – das Opfer befand sich noch unter Schock.

Der Betonfuß der Warnbake wiegt 28 Kilogramm. Foto: Polizei Münster

Der Autofahrer leidet bis zum heutigen Tag unten den Folgen des Warnbaken-Wurfs. Er musste seinen Beruf als Busfahrer aufgeben. Die drei Täter sollen zuvor schon eine Flasche Wodka auf ein fahrendes Auto geworfen haben, das sie verfehlten. Nachdem der Betonfuß das Auto auf der B58 getroffen hatte, fuhr einer der drei jungen Männer mit seinem Auto von der Brücke weg. Er ließ die beiden anderen Männer zurück.