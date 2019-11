Die Vorweihnachtszeit rückt näher, also höchste Zeit sich Gedanken um Deko und Geschenke zu machen. Wer dabei auch etwas Gutes tun will, dem sei der Adventsbasar der Freckenhorster Werkstätten empfohlen. Hier wird Inklusion gelebt, schon länger, als es diesen Begriff gibt.

Am Samstag und Sonntag (16./17. November) gibt es eine große Auswahl an Geschenkideen. wenn die Werkstatt für Menschen mit Behinderungen als eine Einrichtung des Caritasverbandes im Kreisdekanat Warendorf bereits zum 33. Mal ihre Türen öffnet – von 11 bis um 17:30 Uhr am Bußmanns Weg und an der Everswinkeler Straße in Freckenhorst.

Ob Spielzeug, Wohnaccessoires, Metall oder Stein, Bienenwachskerzen, Würfelwachsschalen, textile Geschenkideen, Papeterie, Handwerkskunst oder kreative Adventsfloristik: Die Arbeitsgruppen aus den Zweigstellen im gesamten Kreis Warendorf haben sich tolle größtenteils handgefertigte Neuheiten mit Manufakturcharakter ausgedacht. Angeboten werden sie an 50 Ständen drinnen und draußen. Zudem wird der Förderverein über Aktivitäten berichten und Aktionen zeigen. Der Berufsbildungsbereich der Freckenhorster Werkstätten informiert über fachliche Qualifikation und Bildung.

Immer beliebter wird auch der Außenbereich. In den Nachmittagsstunden gibt es ein gemütliches Zusammensein mit Feuerschale und Stockbrot zum Selbermachen. Der ehrenamtliche Werkstattbeirat sorgt für warme Getränke und das Wohlergehen der Gäste.

Holz-Geschenke sind beliebt. Foto: Freckenhorster Werkstätten

Auch andere befreundete Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, Angehörige und Beschäftigte sind auf dem Basar in Freckenhorst und zeigen ausgewählte Produkte. Der Nikolaus der „Aktion Lichtblicke e.V.“ ist unterwegs, um vom Erlös Herzenswünsche zu erfüllen.

Kinder können sich bei außergewöhnlichen Mitmachaktionen rund ums Werkeln und Gestalten beteiligen. Ob Gesang oder Tanz: auf der Showbühne in der Halle Süd gibt es ein unterhaltsames Programm. Die Eisenbahnfreunde aus Neubeckum präsentieren sich in der Turnhalle. Spannend wird das Chainsaw Carving (Schnitzen mit der Motorsäge). Aus Baumstämmen entstehen Eulen oder Bären. Verschiedene gastronomische Stationen laden zu Speis` und Trank ein.

Die Radstation aus Warendorf verlost ein hochwertiges Fahrrad. Der Gewinner wird am Sonntagnachmittag ermittelt. Gut gepflegte und gewartete Leihräder werden aus dem Bestand der Radstation verkauft.

Kurzum: Eigentlich (fast) jeder Besucher wird am Wochenende beim Adventsbasar der Freckenhorster Werkstätten zum Gewinner, nicht nur wegen der 12 000 Sofort-Gewinne bei der Tombola, sondern weil er auch das inklusive Arbeiten und Alltagsleben würdigt.