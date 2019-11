Wir nehmen unsere Aufgaben an und wollen unseren Beitrag dazu leisten, die SPD wieder stark zu machen. Vor allen Dingen wollen wir mit ganzer Kraft im kommenden Jahr für ein gutes Ergebnis bei den Kommunalwahlen kämpfen.“ Das sagte der SPD-Kreisvorsitzende Bernhard Daldrup , (MdB) über die Wahlergebnisse des SPD-Kreisparteitages.

Mit mehr als 87 Prozent der Stimmen der Delegierten aus allen Städten und Gemeinden des Kreises erzielte er ein gutes Ergebnis. Auf dem Parteitag im Hotel-Restaurant „Emshof“ in Warendorf wurden ebenfalls zwei Anträge zur Verkehrspolitik und zur Reaktivierung der WLE-Strecke diskutiert und einstimmig beschlossen. Zuvor hatte der Vorsitzende der NRW-Landesgruppe der SPD im Deutschen Bundestag, Achim Post, über sozialdemokratische Perspektiven für Deutschland und Europa gesprochen. Die Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass zog vor dem Parteitag eine Bilanz der ersten Hälfte der schwarz-gelben Landesregierung. „Nach den Versprechungen im Wahlkampf ist die Bilanz gerade in der Verkehrs- und Schulpolitik miserabel. Das gleiche gilt für die Umweltpolitik und die Reform des Kinderbildungsgesetzes“, so Watermann-Krass.

Als Stellvertreterin und Stellvertreter von Daldrup fungieren jetzt Sophia Maschelski-Werning aus Ahlen, Felix Markmeier-Agnesens aus Beckum und Christiane Seitz-Dahlkamp aus Albersloh. Bernhard Meiwes aus Ahlen hatte nicht erneut kandidiert. Als Finanzbeauftragte des Kreisverbands wurden Christiane Havers aus Drensteinfurt und Bernd Westbuer aus Everswinkel neu in ihre Ämter gewählt.