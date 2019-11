„Der Verein steht finanziell und organisatorisch sehr gut da“, zeigte sich der Vorsitzende Dr. Olaf Gericke zufrieden mit der Entwicklung.

Das spiegelt auch die leicht gestiegene Mitgliederzahl des Vereins wider. Alle Vorstandsmitglieder wurden bei den turnusmäßigen Wahlen einstimmig bestätigt. Neu im Vorstand ist die Telgter Stadtarchivarin Julia Plötzgen, nachdem Dr. Ekkehard Gühne im Sommer dieses Jahres verstorben ist.

Anschließend stellte der Vorstand zahlreiche neue Projekte des Vereins vor: neben einer Edition der Telgter Rats-Protokolle aus der frühen Neuzeit können sich Interessierte auf neue Forschungen zur Beckumer Stadtgeschichte, der Entstehung Neubeckums oder der Abiturientenvereinigung des Gymnasiums Laurentianum in Warendorf freuen.

Schriftführer Dr. Knut Langewand stellte zum Abschluss die vom Kreisgeschichtsverein und der Sparkasse Münsterland-Ost geförderten Quellenhefte des Kreisarchivs vor.

Diese werden im Geschichtsunterricht an Schulen eingesetzt und sind in Nordrhein Westfalen in dieser Form einmalig. „Mit diesem Projekt gehen Kreisarchiv und Kreisgeschichtsverein neue Wege“, so Langewand.