Denn schon früh können Unternehmen so junge Menschen für ihren Betrieb begeistern. Und es ist keine Seltenheit, dass Jugendliche eine Ausbildung bei Betrieben absolvieren, in denen sie erstmals im Rahmen der BFE hineingeschnuppert haben, so die Rückmeldung von Schulen und Betrieben aus dem Kreis Warendorf.

BFE sind ein Teil der Berufsorientierung: Hierbei dürfen Schüler der 8. Jahrgänge für einen Tag Betriebe und deren Berufsfelder kennenlernen. Dafür werden auch in diesem Schuljahr wieder um die 7000 Plätze benötigt, teilt der Kreis Warendorf mit.

Die Kommunale Koordinierungsstelle Übergang Schule-Beruf ruft die Unternehmen auf, Plätze für Schüler anzubieten. Das Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) sieht für jeden Schüler standardisierte Berufsorientierungselemente vor.

Wie können Betriebe BFE-Plätze anbieten? Neben der herkömmlichen Möglichkeit, dass Schüler auf Unternehmen persönlich oder telefonisch zukommen, können Betriebe den digitalen Weg gehen und ihre Angebote im Buchungsportal www.kaoa-praxis.de einstellen. Dort können sie die Plätze ab sofort und am besten bis zum 24. November einstellen, da die Jugendlichen Ihre Plätze ab dem nächsten Tag im Portal buchen können.

Die Schulen können ihre BFE-Zeiten individuell festlegen. Einheitliche Zeiten, die vom Portal unterstützt werden, finden im Kreis Warendorf vom 3. bis 7. Februar und vom 30. März bis 3. April 2020 statt.

Bei Fragen zur Gestaltung eines BFE-Tages oder zum Buchungsportal unterstützen die Vertreterinnen der IHK, ✆ 02 51 / 70 73 05, und der Handwerkskammer, ✆ 02 51 / 7 05 17 86, sowie der Kommunalen Koordinierungsstelle im Kreis Warendorf, ✆ 0 25 81 / 53 40 44.