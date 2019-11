Unwirtliche Zeiten für Landwirte

Für den 26. Februar 2020 sei eine weitere Demonstration in Berlin geplant. Besonders erfreut zeigte sich Werring , dass so viele junge Leute mitmachten. „Dahinter steht bei vielen die Existenzangst“, verdeutlichte Werring. Es sei wichtig, gegenüber der Politik Einigkeit zu demonstrieren.

Ehrungen Goldene Meisterbriefe: Thedor Breloh, Rudolf Lüring, Heinrich Flamme, Leonard Flaskamp, Alfred Graf von Looz,Heinrich Heimann, Herbert Oertker, Bernhard Püning. Absolventen: Felix Altefrohne, Philip Austermann, Lukas Blome, Janis Börger, Hendirk Bresser, Nick Deipenbrock, Simon Eggelbusch, Thomas Finke, Henning Fockenbrock, Tristan Höner, Andreas Jackenkroll, Hendrik Kessing, Dirk Kuhlage, Gregor Lewe, Jan Lübbert, Hendrik Mennemann, Jan Osthoff, Lucas Osthues, Sebastian Reitkamp, Maren Rottwinkel, Julius Scholz, Henrik Steinhoff, Fabian Steinkamp, Pia Wienströer, Leonie Wiewer, Franziska Winkels, Nils Wonnemann. ...

Später nahm Werring zusammen mit dem Vorsitzendenden des Vereins, Christoph Gerd-Holling, die Ehrung derjenigen vor, die mit dem „Goldenen Meisterbrief“ ausgezeichnet wurden. Werring bescheinigte ihnen in seiner Laudatio eine jahrzehntelange erfolgreiche Tätigkeit und unterstrich, dass ihre Erfahrung auch weiterhin benötigt werden.

Der Berufsnachwuchs Foto: Dierk Hartleb

Anschließend ehrten Werring, Ulrich Bultmann von der Landwirtschaftskammer und Ausbildungsberaterin Eva Niederdahlhoff die frischgebackenen Absolventen der landwirtschaftlichen Fachschule in Warendorf.

„ Die Landwirte müssen sich auf das besinnen, was sie in der Schule gelernt haben. Die Landwirte müssen sich auf das besinnen, was sie in der Schule gelernt haben. “ Dr. Horst Gömann

In seinem Vortrag „Klimawandel beobachtet und erwartet – Was kommt auf die Landwirtschaft zu?“ sagte Dr. Horst Gömann voraus, dass die Hitzeperioden und Starkregenereignisse aller Wahrscheinlichkeit nach weiter zunehmen würden und sich die Landwirte darauf einstellen müssten. Wichtig sei, dass die Böden durchlässig blieben. Das sei mit einer ausgewogenen Fruchtfolge auf den Feldern am besten zu erreichen. „Die Landwirte müssen sich auf das besinnen, was sie in der Schule gelernt haben“, forderte Gömann, Fachbereichsleiter Landbau bei der Landwirtschaftskammer NRW.

Erhielten den Goldenen Meisterbrief Foto: Dierk Hartleb

Die Bundesbeihilfen für Dürreschäden 2018 bezeichnete Gömann als nicht wirklich hilfreich, weil sie von den meisten Landwirten gar nicht in Anspruch genommen worden seien. Um den Trockenperioden zu begegnen, seien speziell für den Gemüseanbau Beregnungsanlagen vonnöten, die allerdings auch mit erheblichen Investitionen verbunden seien.