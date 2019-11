In verschiedenen Städten, darunter Bielefeld und Hamm, finden Montag Versammlungen mit agrarpolitischem Hintergrund statt. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, werden Landwirte in Trecker-Konvois zu diesen Versammlungsorten fahren. Auch im Kreis Warendorf sind überregionale Strecken betroffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der erste Konvoi am frühen Morgen die Kreisgrenze Coesfeld an der B 58 im Bereich Ascheberg passieren. Die weitere Fahrt geht über Drensteinfurt, Ahlen, Beckum und Stromberg in Richtung Rietberg im Kreis Gütersloh.

Gegen Mittag wird der nächste Konvoi aus Richtung Münster erwartet. Dieser passiert die Kreisgrenze auf der B 54 im Bereich Rinkerode und wird über die B 58 an Drensteinfurt vorbei weiter über die B 63 Bereich Walstedde in Richtung Hamm fahren.

Die dritte Staffelfahrt wird ab 15.30 Uhr aus Hamm erwartet. Dieser Konvoi wird nach Bielefeld fahren und nutzt die Strecke Ahlen-Dolberg, Beckum, Stromberg und Oelde in Richtung Herzbrock.

Pro Konvoi ist mit bis zu 150 Fahrzeugen zu rechnen. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Polizei bittet Konvoi-Fahrer und Verkehrsteilnehmer, sich rücksichtsvoll verhalten, um kritische Situationen zu vermeiden. Bürger können sich für Fragen zu den Staffelfahrten zwischen 8 und 20 Uhr, an die Polizei wenden, ✆ 0 25 81 / 60 07 00.

Weitere Infos von der Polizei Bielefeld auf Twitter unter @polizei_nrw_bi.