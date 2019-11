Dieser Rückzug war ein guter Schachzug. Mit dem zweiten beitragsfreien Kita-Jahr wurden die Eltern in NRW bereits entlastet. Fachleute kritisieren, dass der Staat dieses Geld besser in die Qualität der Einrichtungen hätte stecken sollen. Denn in den Kitas fehlt Personal – und nur eine ausreichende Zahl an Erziehern gewährleistet gute Kinderbetreuung. Sie ist wichtiger als eine weitere Entlastung des Mittelstandes.

Von Von, Beate Kopmann