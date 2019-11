Dabei sei der Einstieg des Telefonats immer ähnlich. Die Kriminellen geben sich als Polizeibeamte einer bestimmten Dienststelle aus und berichten von festgenommenen Einbrechern. Die oder der Angerufene stünde als nächstes Opfer auf der Liste der Bande, und dann folgt die Frage nach möglichen Wertgegenständen. Skeptische Senioren sollten während des Telefonats mit dem vermeintlichen Kripobeamten zur Absicherung den Notruf 110 wählen. Dieser Anruf lief in diesem Fall bei einer „falschen“ Leitstelle auf, die die Richtigkeit des vermeintlichen „falschen“ Polizisten bestätigte.

Haben die Betrüger ihr Opfer von der Amtseigenschaft überzeugt, folgen häufig an weiteren Tagen Anrufe, bei denen suggeriert wird, dass das Vermögen nicht sicher sei. Auch Mitarbeiter der Bank gehören dann – so die Betrüger – der Bande an. Manchmal wird d auch vorgegben, das Bargeld oder das vorhandene Gold seien möglicherweise falsch und müssten geprüft werden. Dann kommen Kuriere, um die Wertgegenstände oder das „Falschgeld“ entgegen zu nehmen. Während der durchaus mehrtägigen Phase des telefonischen Kontakts täuschen die Täter mit verschiedenen Aktivitäten – angebliche Telefonmitschnitte der Bande, Telefonat mit einem Staatsanwalt – die Echtheit der polizeilichen Amtseigenschaft vor.

Die Polizei nimmt den Fall zum Anlass, um erneut darauf hinzuweisen, dass die Behörde niemals Bürger am Telefon auffordern würde, Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrungsorte von Wertsachen zu geben. Der Rat der Polizei: Bürger sollten das Gespräch sofort beenden und die Polizei rufen.