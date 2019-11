Für die WLE-Strecke hat der ZVM über die bereits in den Landesplänen enthaltene Reaktivierung des weiteren Teilstücks von Sendenhorst nach Neubeckum mit Anbindung an die künftigen RRX-Verkehre auf der Hauptstrecke Hamm -Bielefeld beantragt. Ferner wurde jetzt auch für den Abschnitt von Neubeckum über Beckum und Wadersloh nach Lippstadt eine Machbarkeitsstudie beantrag. Damit wäre die WLE-Strecke auch an die RRX-Verkehre Richtung Paderborn und Kassel angebunden.