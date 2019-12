Bischof Felix Genn räumt Fehler ein: „Ich war zu blauäugig“

Genn räumte ein, dass es falsch gewesen sei, nicht sofort die Gremien der Pfarrei und die Gemeinde informiert zu haben. „Sagen Sie mir Ihre Wut, Ihre Trauer, Ihren Frust. Wir werden versuchen, darauf zu antworten“, so Genn, der sich mit Generalvikar Dr. Klaus Winterkamp und Pfarrer Martin Klüsener dem Austausch stellte.

Der Bischof machte auch deutlich, dass der Beschuldigte ihm die Tat im Jahr 2010 gestanden habe. Deswegen sei er bestürzt über neue Äußerungen des Priesters, der angebe, zu Unrecht verurteilt zu werden. „Er hat vor mir 2010 die Tat bekannt“, stellte Genn klar. Er habe nun ein neues Dekret erlassen, das dem Mann jeden Auftritt in der Öffentlichkeit untersagt.

„ Ich war zu blauäugig. Das war mein Fehler, den ich heute sehr bereue. Ich war zu blauäugig. Das war mein Fehler, den ich heute sehr bereue. “ Bischof Dr. Felix Genn

Konkret geht es um einen Priester, dem vorgeworfen wird, in den 1980er Jahren in Kevelaer ein Kind über längere Zeit sexuell missbraucht zu haben – nach Angaben der Betroffenen im Rahmen der Beichte. Später war der Geistliche 22 Jahre in Wadersloh-Bad Waldliesborn als Pfarrer tätig.

Etwa 300 Menschen suchten das Gespräch mit der Bistumsleitung. Viele waren empört, weil sie so spät informiert wurden. Dennoch gab es auch Applaus für den Bischof, der Fehler klar benannte.

Das Bistum hatte 2010 von dem Fall erfahren – im selben Jahr wurde der beschuldigte Pfarrer emeritiert. Die Frau, die als Kind missbraucht worden war, hatte zunächst zur Bedingung gemacht, den Fall nicht öffentlich zu machen und keine Staatsanwaltschaft einzuschalten. „Wir hätten eine Lösung finden müssen, die Persönlichkeitsrechte der verletzten Person zu wahren und trotzdem die Gremien zu informieren“, sagte Genn. Es sei aber nie darum gegangen, etwas zu vertuschen.

„ Sie wussten von dem Missbrauch und lassen den Priester hier weiter Dienst tun. Können Sie das mit Ihrem Gewissen verantworten? Sie wussten von dem Missbrauch und lassen den Priester hier weiter Dienst tun. Können Sie das mit Ihrem Gewissen verantworten? “ Gesprächsteilnehmerin

Viele der rund 300 Teilnehmer des Gesprächsabends empörten sich über das Verhalten der Bistumsleitung. Eine Frau aus der Gemeinde, die jahrelang mit dem beschuldigten Priester zusammengearbeitet hat, betonte: „Das Letzte, was ich ihm zugetraut hätte, wäre sexueller Missbrauch gewesen. Aber Sie wussten das und lassen ihn hier weiter Dienst tun. Was ist das für eine Strafe? Können Sie das mit Ihrem Gewissen verantworten?“ Der Priester sei „eine tickende Zeitbombe“ und Gefahr auch für andere gewesen.

Genn machte deutlich, dass dem Beschuldigten die Ausübung priesterlicher Tätigkeiten nur unter strengen Auflagen erlaubt war. Dies habe er allerdings zu wenig kontrolliert – und dem Priester vertraut, der versprochen hatte, nicht mehr öffentlich zu wirken. Dennoch hatte der Beschuldigte weiterhin Gottesdienste gefeiert – einmal sogar im Beisein des Weihbischofs.

Aus Sicht von Generalvikar Dr. Klaus Winterkamp war das Strafmaß, das die Glaubenskongregation in Rom damals vorgegeben hat, zu lasch. Sowohl Genn als auch Winterkamp beklagen, dass es noch kein Disziplinarrecht für Kleriker gibt. Solange keine Strafanzeige gestellt würde, seien dem Bistum in manchen Fällen die Hände gebunden. Ein Disziplinarrecht, an dem derzeit gearbeitet wird, soll hier Abhilfe schaffen. Unabhängig davon würden weitere Strafmaßnahmen geprüft, die der Bischof selbst umsetzen kann – etwa eine Gehaltskürzung.

Inzwischen haben sich zwei weitere Frauen beim Bistum gemeldet, die neue Missbrauchsvorwürfe gegen den Priester erheben.