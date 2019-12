Möglich macht es der gute Kontakt zu der Oldenburger Künstleragentur „Mit uns kann man reden“, für die Hendrik Wächter am Donnerstag beim Pressetermin mit am Tisch sitzt, dessen Agentur seit Jahren „Die komische Nacht“ für das Forum durchführt.

„Das ist ein Konzert für die ganze Familie“, ist Wiebusch überzeugt. Entsprechend gestaffelt sind die Eintrittspreise, für Kinder gibt es in allen Preiskategorien Rabatt. 25 Jahre nach dem Album „Over the Hump“, mit dem die Kelly Family ihren Welterfolg begründete, ist mit Angelo ein weiteres Familienmitglied auf Erfolgskurs.

„Angelo hat fünf Kinder und bringt seine ganze Familie mit auf die Bühne“, kündigt Wächter an, der den 37-jährigen irisch-amerikanischen Sänger schon aus früherer Zusammenarbeit kennt. Damals war Angelo Kelly noch als Solokünstler unterwegs.

Gemeinsam mit maximal 2300 Besuchern auf der Sparlassen-Waldbühne will der Künstler ein Sommerfest feiern. Nicht von ungefähr ist die Tournee mit „Irish Summer“ betitelt und der Halt in Oelde eins von zwei Open-Air-Konzerten in Nordrhein-Westfalen.

„Angelo hat einen Faible für solche stimmungsvollen Veranstaltungsorte“, verrät Wächter. Der Vorverkauf läuft bereits und der Run auf die besten Plätze schon groß. Karten gebucht können über alle gängigen Vorverkaufsportale.