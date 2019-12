In Enniger wächst was heran

„ In Zusammenarbeit mit der St. Vincenz Gesellschaft in Ahlen, die hier ein Wohnheim für Menschen mit chronisch psychischen Erkrankungen betreibt, ist hinter dem ehemaligen Krankenhaus ein barrierefreier, öffentlich zugänglicher Park entstanden. Der rührige Förderverein des Wohnheims St. Marien am Voßbach hat mit Mitteln aus dem Regionalbudget noch eins draufgesetzt und weitere Ideen stecken bereits in der Pipeline. „Es soll wachsen, um immer mehr Bürger miteinzubeziehen“, umschreibt Schmelter die Vision.

Es ist kalt und feucht an diesem Vormittag. Dennoch wirken die sauber angelegten Wege, die sich durch den etwas versteckt liegenden Park hinter dem Wohnheim schlängeln, einladend. Am Rand stehen „Seniorenspielgeräte“, wie sie Wohnheimleiter Daniel Baum nennt, mit denen Erwachsene ihre Motorik schulen können. Die Boule-Bahn in der Mitte scheint nur darauf zu warten, dass Schweinchen und Kugel klickend aneinanderstoßen. Bei schönem Wetter treffen sich hier Gelegenheitsspieler, freut sich die Vorsitzende des Fördervereins Brigitte Böse . Wer die Regeln nicht kennt, kann sie direkt an der Bahn nachlesen, dafür hat der Verein gesorgt.

„ Der Bürgerpark, der ist echt ‘nen Knaller! Der Bürgerpark, der ist echt ‘nen Knaller! “ Marion Schmelter

Die Idee zum Bürgerpark entstand im Rahmen des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“. Rund 20 000 Euro hat sich St. Marien am Voßbach die Umgestaltung der unattraktiven Grünanlage zum Park kosten lassen, 35 000 Euro hat Vital.NRW dazugegeben. Im Frühjahr wurde der Park mit einem bunten Sommerfest für den ganzen Ort eingeweiht, erinnert sich Böse gerne.

Das „Seniorenspielgerät“, das Brigitte Böse und Daniel Baum austesten, gehört zu dem ursprünglichen Projekt Bürgerpark, durch den die umgestaltete Anlage hinter „St. Marien am Voßbach“ (im Hintergrund) für alle Ennigeraner attraktiv werden soll.

Nun ist gerade das nächste Projekt fertig geworden. Die Nestschaukel am Weg ist für Erwachsene ebenso geeignet wie für Kinder. Der Förderverein hat sie beantragt und für die Kosten in Höhe von rund 5500 Euro eine 80-prozenitige Förderung durch das Regionalbudget erhalten, das „8Plus Vital.NRW“ verwaltet. Da Enniger im Dorfwettbewerb den Sonderpreis Inklusion abräumen konnte, blieb für den Förderverein als Projektträger eine machbare Differenz zu stemmen.

„Das Ziel des Bürgerparks ist, Begegnungen zu schaffen für alle Ennigeraner“, sagt Schmelter. Damit das leibliche Wohl dabei nicht zu kurz kommt, plant der Förderverein derzeit einen transportablen Grillstand, der in Eigenarbeit entstehen soll. Für die nächsten Runde des Regionalbudgets gibt es auch schon eine Idee: Im Frühjahr könnten Überlegungen für eine „Bank für alle“ konkreter werden, verrät Böse.