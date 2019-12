Jagdsignale haben auch in Smartphone-Zeiten nichts an Bedeutung verloren. Schließlich stellen sie bei der Jagd das wichtigste Kommunikationsmittel dar. Die Signale umfassen neben der Begrüßung zu Beginn der Jagd, Warnhinweise bei Gefahren, Hilferufe sowie Anweisungen, wie sich Jäger und Treiber zu verhalten haben.

Erklingt beispielsweise das Signal „Anblasen des Treibens“ wissen Treiber, dass sie mit ihrer Arbeit beginnen können und die Jäger, dass sie ihre Waffen laden und freigegebenes Wild beschießen dürfen. „Da die Signale ein wichtiges Steuer- und Sicherheitselement der Jagd darstellen, müssen die Hörner kräftig klingen, damit alle Jagdbeteiligten sie von weither hören können“, weiß Lunemann , der die Jagdhornprüfungen des Bläsernachwuchses abnimmt.

Kürzlich war es wieder einmal so weit: 22 Teilnehmer hatten sich zur Bläserprüfung eingefunden. Fünfzehn Jagdleit- und Totsignale müssen die Prüflinge auf ihren Fürst-Pless-Hörnern beherrschen, fünf davon – diese wurden zuvor ausgelost – vor der Jury präsentieren. Den Anfang macht der 29-jährige Jens Tigges aus Beckum. Wie er sagt, gehöre das jagdliche Brauchtum zur Jagd einfach dazu. Seit einem Jahr gehört er der dortigen Jagdhornbläsergruppe an. „Die Truppe ist toll“, so Tigges. Einen Grund für Nervosität sieht der junge Mann nicht. „Ich habe ja nichts zu verlieren.“ Die Ausgeglichenheit macht sich bezahlt: Sein Vorspiel ist gut. Kräftig und klar klingen die fünf Signale.

Tim Teckentrup ist als nächstes an der Reihe, er intoniert „Fuchs tot“, „Aufbruch zur Jagd“ und „Hase tot“. „Hervorragend, mit viel Gefühl“, urteilt Robert Overesch, Leiter der Jagdhorngruppe in Neu-Beckum. Wie er sagt, benötigen die Bläser gewisse Lippenfertigkeiten. „Sie müssen die Lippen zum Vibrieren bringen können, um Töne zu erzeugen“, so der Fachmann.Oft falle es Kindern und Jugendlichen leichter, das Jagdhornspielen zu erlernen als Erwachsenen. „Kinder gehen einfach unbefangener an die Sache heran, Erwachsene denken oft zu viel nach“, meint Overesch. Sowohl Tigges als auch Teckentrup haben familiär mit der Jagd zu tun. Gleiches gilt für Fee Leuer, die der Jagdhorngruppe Westkirchen/Ostenfelde angehört. Sie wurde jedoch nicht von Vater oder Mutter, sondern von ihrem Opa zum Jagdhornspielen animiert. Erwin Leuer, der selbst 25 Jahre lang das Jagdhorn geblasen hat, ist stolz auf seine Enkelin, die die Prüfung gut gemeistert hat. Beate Lohaus, Leiterin der Jagdhorngruppe, ebenso. „Fee hat die letzten vier Wochen richtig reingehauen.“. Wer wie Leuer fleißig geübt hat, wird am Ende auch belohnt: 20 der 22 Prüflinge können mit dem Bläserabzeichen in Bronze nach Hause gehen. Die anderen müssen im nächsten Jahr erneut antreten.