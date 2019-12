Green Deal auf regionaler Ebene

Kreis Warendorf -

Symbolträchtiger hätte der Termin letzten Bürgermeisterkonferenz vor Weihnachten nicht gewählt werden können. Während sich auf der UN-Klimakonferenz in Madrid die 20 000 Delegierten abmühten, einen Minimalkonsens zustande zu bringen, und in Brüssel die neue Kommissionschefin Ursula von der Leyen bereits den Green Deal Europas verkündete, kündigte Beckums Bürgermeister Dr. Karl-Uwe Strothmann an, dass die 13 Städte und Gemeinden im Kreis beim Kampf um den Klimaschutz näher zusammenrücken würden.