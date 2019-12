Wenn Leiden Würde braucht

Mediziner brauchen ebenso wie Pflegekräfte spezialisiertes Wissen. Und auch in Krisen sollte für Patienten und Angehörige immer jemand bereitstehen, der ambulant weiterhelfen kann. Um das gelingen zu lassen, arbeiten im Kreis Warendorf Palliativmediziner und niedergelassene Hausärzte in einem Netzwerk zusammen, das unter dem Wahlspruch „Mit Würde Leben – bis zum Tod“ von Ahlen aus operiert.

Kern ist das „Palliativmedizinischen Forum Warendorf“, dem neben Dr. Sommer fünf weitere Palliativmediziner aus dem Kreis angehören, einer davon im Unruhestand. Hinzu kommen fünf Koordinatorinnen, die sich um Erstkontakt, Beratung und pflegerische Fragen kümmern. Sie sind nicht nur ausgebildete Krankenpflegerinnen, sondern auch „Fachkräfte für Palliativ Care“. Zudem finden sich eine Kinderkrankenpflegerin, eine Altenpflegerin und eine intensivmedizinische Fachkraft unter ihnen. In Kooperation mit der Hospizbewegung im Kreis Warendorf bietet das Forum eine 24-Stunden- Rufbereitschaft an.

„ Wir sind dann in Aktion, wenn der Hausarzt nicht erreichbar ist. " Dr. Birgit Sommer

Die Palliativpatienten bleiben in der medizinischen Obhut ihres Hausarztes. Nur der kann seine Patienten auch bei der Krankenkasse für das spezielle Programm einschreiben lassen, betont Dr. Sommer. Den Palliativmedizinern geht es vor allem um das Lindern von Symptomen – Schmerzen, Atemnot oder Übelkeit etwa – um die Lebensqualität zu verbessern. Dabei seien nicht alle Patienten in der akuten Sterbephase. Handelte es sich um eine vorübergehende Krise, geht der Patient nach wenigen Wochen zurück in den Wartestand.

Die Palliativmediziner unterstützen die Hausärzte im Netzwerk fachlich als Hintergrundärzte und sie gewährleisten den Notdienst. „Wir sind immer dann in Aktion, wenn der Hausarzt nicht erreichbar ist“, hält Dr. Sommer fest. Für Hausbesuche kommen da im Kreis schnell viele Kilometer zusammen. Die Rufbereitschaft gilt für jeden beteiligten Palliativmediziner neben der eigenen Praxis, jeweils eine Woche lang, mindestens sieben Mal im Jahr.

Die Idee ist schon etwas älter, doch das Palliativmedizinische Forum selbst existiert exakt so lange, wie es das Recht aller Kassenpatienten auf eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung gibt. Allerdings erweist es sich als gar nicht so einfach, das Modell in dieser Form aufrechtzuerhalten. „Wir wären gerne mehr Palliativmediziner im Forum“, beklagt Dr. Sommer, „aber es gibt einfach keine weiteren im Kreis“. Schließlich ist die Zusatzqualifikation nicht nur zeitaufwendig zu erwerben, sondern auch teuer.

In regelmäßigen Qualitätszirkeln, die das Forum anbietet, bilden sich die am Netzwerk beteiligten Hausärzte fort und tauschen sich untereinander aus. So wächst das Verständnis für die Problemstellungen. Rund 5000 Patienten hat die Gesellschaft in den vergangenen zehn Jahren begleitet. Nach nur etwa 30 in der Anfangszeit liegt die Zahl der Betreuten derzeit relativ stabil bei 200 bis 250 pro Quartal.