„Der Bund schaut wieder auf NRW“

„Unter den Bundesländern hatte Nordrhein-Westfalen zuletzt die rote Laterne“, erinnert Rehbaum . „Jetzt sind wir vom Schlusslicht wieder ins Mittelfeld aufgerückt. Und wir haben 83 000 Arbeitslose weniger als 2017.“ Diese Entwicklung sei auch darauf zurückzuführen, dass die schwarz-gelbe Landesregierung die Wirtschaft durch fünf Bürokratieabbaupakete entlastet habe – als Beispiel nennt Rehbaum die Abschaffung der Hygieneampel. „Jetzt wollen wir bei der Ansiedlung und Erweiterung von Unternehmen das schnellste Bundesland bei den Genehmigungsverfahren werden“, sagt er und fügt hinzu: „Wegen unserer Erfolgsbilanz schaut der Bund wieder auf NRW.“

Auch die Finanzausstattung der Kommunen sei noch nie so gut gewesen wie heute, ergänzt Markus Diekhoff : „Das Land gibt 12,8 Milliarden Euro an die Kommunen.“ Ferner habe NRW die Schließung der Förderschulen gestoppt und den Erhalt der Behinderten-Werkstätten geschafft. Als besonders großen Erfolg wertet der FDP-Politiker die Kibiz-Reform: „Das ist das größte Projekt der Landesregierung. Wir geben 1,3 Milliarden extra in das System – ein bundesweit einmaliger Sprung, um mehr Qualität in der Kinderbetreuung zu schaffen“. Um zeitnah mehr Personal für die Kitas zu finden, würden jetzt Seiteneinsteiger gebraucht, die gut qualifiziert und auch gut bezahlt werden sollen.

Der Vergangenheit angehören werde ab 2020 auch die Dichtheitsprüfung. „Die Abschaffung des Kanal-TÜVs entlastet private Eigentümer“, freut sich Diekhoff. Die Maßnahme war von der rot-grünen Vorgänger-Regierung eingeführt worden. Der mit hohen Kosten verbundene Kanal-TÜV musste selbst dann durchgeführt werden, wenn kein Hinweis auf einen Defekt vorlag.

Den Vorwurf, NRW habe die Kommunen bei den Kosten für Flüchtlinge im Stich gelassen, lassen die drei Abgeordneten so nicht gelten. „Die Kommunen erhalten jetzt erneut 200 Millionen Euro. Und ab 2021 werden die Bundesmittel komplett an die Kommunen weitergeleitet“, so Hagemeier.

Ihm liegt besonders die landärztliche Versorgung am Herzen. „Jeder zweite Hausarzt in NRW ist älter als 55, da müssen wir gegensteuern“, so der CDU-Politiker. Dies sei mit dem Landarztgesetz geglückt. „Ab 2021 können sich jedes Jahr 400 Medizinstudierende neu an der Uni einschreiben.“ Auch andere Berufe in der Gesundheitsbranche seien besser gestellt worden. Physiotherapeuten zum Beispiel mussten ihre teure Ausbildung bislang selbst zahlen. „Jetzt übernimmt das Land 70 Prozent der Kosten.“

Große Hoffnung setzen die drei Abgeordneten in die Energiewende. „Wir wollen Export-Weltmeister nicht nur für Autos, sondern für Wasserstoffanlagen werden“, kündigt Rehbaum an. Diekhoff ergänzt, dass NRW das für 2020 gesetzte Klimaschutzziel bereits einhalte. „Wir wollten den CO-Ausstieg gegenüber 1990 um 25 Prozent reduzieren – und haben jetzt schon 28 Prozent geschafft.“

Gleichzeitig sei die Verkehrswende gelungen. „Es hat noch nie so viele Investitionen in Bus und Bahn wie auch in Radwege gegeben“, betont Hagemeier. Gut aufgestellt sehen sich die NRW-Koalitionäre daher beim Klimaschutz. So seien in NRW beispielsweise 82 neue Windräder genehmigt worden. „Im gleichen Zeitraum waren es in Baden-Württemberg, wo die Grünen regieren, nur neun“, hält Rehbaum fest. Beim Klimaschutz setze das Land aber auf technische Lösungen und nicht auf Gängelung und Verbote. „Innovation statt Askese“, fasst Diekhoff zusammen. In diesem Punkt stimmt er am Ende dann doch nicht mit seinem CDU-Kollegen überein. Hagemeier jedenfalls ist überzeugt, dass der Bürger zu einem veränderten Verhalten angeregt werden muss. Ausgerechnet im „Jahr der Flugscham“ seien so viele Flieger wie nie zuvor von den NRW-Flughäfen gestartet.