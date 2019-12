„Wir bieten den Vorbereitungskurs im Ahlener Pfarrheim St. Marien an“, kündigt Elke Sohst , Vorsitzende der Hospizbewegung, an. Gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Hans-Jürgen Fürstenau, Schatzmeisterin Sigrid Große Halbuer und Schriftführerin Margret Weischer stellte sie das Veranstaltungsprogramm vor. Das läuft unter dem Jahresmotto „Lebensmutig“.

Immer mittwochs findet t der Vorbereitungskurs statt: bis zum 11. März. Er ist der Auftakt von über zwei Dutzend Veranstaltungen. Von Märchen bis Mitsingen reicht die Palette, dabei sind Kino, Wandern, Café, Lesungen und vieles mehr. Dazu kommen Vorträge, die sich mit Themen wie Organspende oder Freitod befassen.

Im Juli und August findet wieder die Sommerakademie statt. Der ehemalige Ratsvorsitzende der EKD und Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Nikolaus Schneider, spricht am Montag, 27. Juli, um 19.30 Uhr zu „Wenn das Leid das wir tragen, den Weg uns weist“. Dabei kommen seine eigene Erfahrung beim Tod der jüngsten Tochter 2005 zur Sprache. Eine philosophische Einschätzung „Mut als Tugend der Freiheit und Lebensbejahung“ gibt am Montag, 10. August, um 19.30 Uhr Dr. Dagmar Borchers, Professorin für angewandte Philosophie aus Bremen. Beide Veranstaltungen finden im Ahlener Hospizzentrum am Nonnengarten statt.

Weiter gibt es eine Fülle von Angeboten – etwa Einzelbegleitungen, Trauercafé und Unterstützungsangebote für Erzieher. „Wir leisten keine Trauerarbeit mit Kindern, aber wir stärken deren Bezugspersonen, damit sie dieser Aufgabe gewachsen sind“, betont Koordinator Johannes Horstmann.

Das ganze Programm findet sich unter www.hospizbewegung-waf.com.