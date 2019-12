„Wir fürchten, dass der Referentenentwurf zur neuen Düngeverordnung kurzfristig verabschiedet wird, ohne uns zu hören.“ Deswegen habe die Initiative „Land schafft Verbindung“ zum Protest aufgerufen. „Noch legen wir nicht ganze Autobahnen lahm, wie unserer Kollegen in den Niederlanden. Aber wir wollen unseren Protest als Drohung verstanden wissen.“ Organisiert habe man sich per WhatsApp. Wahrscheinlich seien Berufskollegen aus allen Orten im Kreis Warendorf an ähnlichen Protestaktionen beteiligt.

Zurückhaltend reagiert der Präsident der Landwirtschaftskammer und Kreislandwirt Karl Werring auf den Protest. „Aktionen sind richtig, aber man muss auch Botschaften verkünden. Ich bezweifel, dass Flashmob das richtige Mittel ist.“