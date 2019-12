Für eine Welt ohne Hunger

Deswegen fasziniert ihn die digitale Landwirtschaft, die er seit fast drei Monaten auf dem Hof von Wilhelm Budde in Albersloh kennenlernt. Fünf Männer und eine Frau machen derzeit für drei Monate ein landwirtschaftliches Praktikum auf Höfen in der Region.

Insgesamt sind 15 junge Leute aus Uganda nach Deutschland gekommen. Dass gleich fünf von ihnen im Kreis Warendorf und einer im angrenzenden Versmold sein Praktikum machen, hat viel damit zu tun, dass der Landwirtschaftliche Kreisverband stark für das Projekt getrommelt hat.

„ In Uganda haben die Landwirte ein großes Potenzial, aber noch fehlen gute Strukturen. In Uganda haben die Landwirte ein großes Potenzial, aber noch fehlen gute Strukturen. “ Andreas Westermann (Ennigerloh)

Gaby Kessmann, auf deren Hof in Freckenhorst Joseph Wandera lebt und arbeitet, kann selbst nur staunen: „Die jungen Leute sind unglaublich motiviert und saugen alles auf.“ Joseph zum Beispiel hat in Uganda bereits angefangen, Biogasanlagen zu bauen. Er ist begeistert, diese Technologie jetzt in Deutschland kennenzulernen. Gleich drei der sechs Praktikanten sind übrigens auch in ihrer Heimat bereits dabei, Energie aus Biogas zu gewinnen.

Austausch mit Uganda 1/8 Foto: Privat

Foto: Beate Kopmann

Foto: Beate Kopmann

Foto: Beate Kopmann

Foto: Beate Kopmann

Foto: Beate Kopmann

Foto: Beate Kopmann

Foto: Beate Kopmann

„Die Praktikanten leben auch mit unseren Familien zusammen“, erzählt Andreas Westermann aus Ennigerloh. Auf seinem Hof ist die einzige Frau der Gruppe gelandet: Ritah Luiaaya Najjemba. „Ritah war schon mit mir zur Bauern-Demo in Hamburg“, grinst Westermann. „Und sie habe gestaunt, wie friedlich die Landwirte demonstrierten – trotz Existenzangst.“ Wenn Ritah nach Uganda zurückkehrt, will sie einen neuen Stall bauen. Daher hat Westerkamp mit ihr schon einige Stalleinrichtungsfirmen abgeklappert. In der Gruppe sind sich alle einig, dass die Kontakte über das Praktikum hinaus halten werden. Und gute Perspektiven gebe es für die Kollegen in Uganda, betont der Landwirt: „Wegen der Regenzeit kann zweimal im Jahr geerntet werden. Aber noch fehlen gute Strukturen.“

Bundesministerium fördert den Austausch Weltweit hungern rund 815 Millionen Menschen. Das sind elf Prozent der Weltbevölkerung. Nirgendwo ist der Anteil der Hungernden größer als in Afrika. Im Rahmen der Initiative „Eine Welt ohne Hunger“ fördert das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung einen Praktikantenaustausch mit Uganda. Das Projekt wird von der Schorlemer Stiftung des Deutschen Bauernverbandes in Kooperation mit der Andreas Hermes Akademie organisiert. Die Initiative setzt an den strukturellen Ursachen von Hunger an. Sie schafft Wege aus der Armut mit einer nachhaltigen Landwirtschaft. Fünf landwirtschaftliche Betriebe im Kreis Warendorf nehmen an dem Projekt teil und haben für drei Monate Praktikanten aus Uganda aufgenommen. Das Programm richtet sich an junge Berufstätige und Studierende aus den Bereichen Landwirtschaft und Gartenbau. ...

Westermann hofft, dass demnächst auch junge Kollegen aus dem Kreis Erfahrungen in Uganda sammeln. „Wir können alle voneinander lernen. Ich war selbst auf einer Studienreise in Afrika. Und ich habe in meinem Leben noch nie in so viele zufriedene Gesichter gesehen. Wir dagegen haben fast alles und sind oft unzufrieden.“