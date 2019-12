Zusammen mit Alice Lennartz von der Bezirksregierung Münster und Schuldezernentin Brigitte Klausmeier begrüßte der Landrat die Mitarbeiter des MMT.

Der Kreis Warendorf hatte zu Beginn des Schuljahres ein neues Förderangebot konzipiert. Dazu gehört, dass sich Schulen um die Förderung ihrer Schüler im schulischen Lernort „Regenbogenschulhaus“ in Ahlen bewerben können. Dort werden Kinder mit erhöhtem Förderbedarf im Bereich Emotionale und soziale Entwicklung in den 1. bis 5. Klassen unterrichtet. Nach und nach soll der Lernort bis zum 10. Jahrgang ausgeweitet werden. Ein weiterer Standort wird mittelfristig in Warendorf eingerichtet, damit Kinder und Jugendliche aus dem Nordkreis kürzere Wege haben. Das Prinzip eines Lernortes ist, dass Schüler hier temporär unterrichtet werden – mit dem Ziel, anschließend an ihre Stammschulen zurückzukehren.

Damit die Entscheidung über eine Aufnahme in den schulischen Lernort beziehungsweise über eine Rückkehr an die Ursprungsschule gut gelingen kann, steht allen Schulen bis zur 10. Klasse im Kreis Warendorf das Multiprofessionelle Mobile Team (MMT) zur Verfügung. Dieses Team, in dem Guido Brockmeier und Sebastian Große-Berkhoff als Sonderpädagogen, Christine Vogt als Sozialpädagogin und Maria Seeliger als Schulpsychologin kontinuierlich und Hand in Hand zusammenarbeiten, berät und unterstützt die Schulen im Kreis in allen Förderfragen.

Das Team wird dann tätig, wenn Schüler im Regelschulsystem so überfordert sind, dass dort ein Unterrichten nicht sinnvoll erscheint. Mit allen Beteiligten erarbeitet das MMT eine Empfehlung für die weitere Beschulung. Die Entscheidung liegt am Ende bei der Schulaufsicht.

Das MMT steht aber auch Schulen zur Verfügung, die in besonderem Maße mit herausforderndem Verhalten der Kinder und Jugendlichen zu tun haben und die sich konzeptionell anders aufstellen wollen.

Das Team ist an die Schulpsychologische Beratungsstelle in Warendorf angebunden. Die Kontaktdaten des MMT können unter www.gl.kreis-warendorf.de aufgerufen werden.