Hut ab vor mutigen Kindern

„Eigentlich haben wir das Buch für unsere Schule geschrieben und nicht für den Wettbewerb“, erzählt Camilla Stoelzel, Leiterin der Grundschule. Sie hatte das Projekt initiiert. Dass die Gruppe am Ende eine so hohe Auszeichnung erhalten hat, macht die Schüler im Alter zwischen neun und 13 Jahren natürlich mächtig stolz. Es ist eine tolle Belohnung – vor allem, weil bei der Entstehung des Buches auch Tränen geflossen waren. Kein Wunder: Schließlich erzählen die Kinder von Krankheit und Krieg – aber eben auch davon, wie sie in jungen Jahren diese persönlichen Lebenskrisen gemeistert haben.

So schreibt Diana Preciado-Mates (11) über ihrem Vater, der an Lungenkrebs gestorben ist. Nur wenige Tage später entschied das Mädchen, trotzdem an der Klassenfahrt teilzunehmen. „Ich musste früher zurück, um bei der Beerdigung dabei sein zu können.“ Ihre Geschichte aufschreiben konnte Diana aber nur, weil ihre Freundin Leonie Happe sie dabei unterstützt hat. Alleine hätte sie die Kraft nicht gehabt. „Ich war nur traurig, als mein Vater gestorben war“, erinnert sich Diana, „aber ich bin dann auf die Klassenfahrt gefahren, weil ich mir sicher war, dass ich dabei das traurige Gefühl vergessen würde.“

Auch Tom, der von Geburt an einen schweren Herzfehler hat, meistert sein Handicap vor allem, weil er seinen Freund Ben an der Seite weiß. Die beiden Neunjährigen sind befreundet, seit sie sich als Dreijährige im Kindergarten kennenlernten. Ben ist sich seiner Aufgabe bewusst. Er schreibt: „Ich möchte Tom und sein Herz beschützen. Beim Fußball decke ich ihn, damit die harten Schüsse den Schrittmacher nicht kaputtmachen.“ Und dann fügt Ben hinzu, dass man keine Angst zu haben braucht, wenn man einen kranken Freund hat. „Tom ist mein allerbester Freund und er wird es auch bleiben. Beim Spielen sind wir manchmal eingeschränkt, aber das macht mir gar nichts aus.“

Tom selbst, der schon viele Operationen hinter sich hat, ärgert sich natürlich trotzdem, dass er – krankheitsbedingt – bei manchen Spielen nicht mitmachen darf. „Am meisten stört mich, dass ich nicht mit Lederfußbällen spielen darf. Deswegen benutzen meine Freunde weiche Bälle. Das finde ich ganz toll.“

Reham wiederum hat eine ganz andere Geschichte. Sie ist mit ihrer Familie vor dem Krieg in Syrien geflohen. „Erst ist mein Vater allein nach Deutschland gegangen. Es hat drei Jahre gedauert, bis meine Mutter, mein Bruder und ich nachkommen konnten. Die Zeit ohne meinen Vater war das Schlimmste“, betont die Elfjährige, die schnell Deutsch lernte und sich heute über viele Freunde freut.

Auch Majedah ist aus Syrien geflohen. Für sie sind Krieg und Flucht aber nicht abgeschlossen. Die 13-Jährige weiß nicht, was aus ihrem Vater geworden ist. „Am 21. Juli 2015 habe ich das letzte Mal mit meinem Vater telefoniert.“ Er war Soldat und hat gegen die Regierungstruppen gekämpft. Die Mutter war schwanger, als sie mit Majedah und ihrem kleineren Bruder flüchtete. „Mama weinte die ganze Zeit. Wir waren sechs Stunden in dem Boot. Es gab nichts zu essen. Mama hat gebrochen, weil sie ja schwanger war. Eigentlich durften nur 30 Leute in das Boot, aber wir waren 50. Darum mussten einige Männer neben dem Boot schwimmen. Das hat aber geklappt, sie sind auch angekommen“, berichtet Majedah. Ihr Start in Beckum war schwer, aber dann fand sie eine Freundin, die Arabisch konnte. Und die gemeinsame Sprache hat ihr das Ankommen in Deutschland erleichtert.

Elaha erzählt ebenfalls ihre Fluchtgeschichte. Sie stammt aus Afghanistan und ist zu Fuß nach Deutschland gekommen. Mit ihrer Mutter und einem Bruder. In gewisser Hinsicht hat die heute Elfjährige auch vor ihrem Vater Schutz gesucht. „Meine Mutter musste meinen Vater heiraten, obwohl er nicht gut zu ihr war, er hat sie bedroht und verletzt. Meine Mutter wurde oft von meinem Vater geschlagen“, berichtet Elaha und fügt entschieden hinzu: „Aber ich habe als Mädchen jetzt eine Chance in Deutschland.“

Der Geschichtswettbewerb und die Preisträger Der Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten ist der größte historische Forschungswettbewerb für junge Menschen in Deutschland. Er will bei Kindern und Jugendlichen Interesse für die eigene Geschichte wecken, Selbstständigkeit fördern und Verantwortungsbewusstsein stärken. Ausgeschrieben wird der Wettbewerb in einem zweijährigen Turnus. Der Wettbewerb 2018/19 stand unter dem Thema: „So geht’s nicht weiter. Krise, Umbruch, Aufbruch“. 13 Schülerinnen und Schüler aus Neubeckum machten mit und gewannen einen der zweiten Preise. Die Preisträger sind: Azra Aydin, Ben Ahlers, Diana Preciado-Mates, Elaha Faghiri, Lena Möllers, Leonie Happe, Lina Yousef, Majedah Al Shella, Ramona Schmitz, Reham Saleh, Sarah Enchelmaier, Tom Ottlipps, Zoe Schicketanz. Ihre Tutorin heißt Camilla Stoelzel, sie ist die Leiterin der Roncallischule in Neubeckum. ...

Das Mut-Mach-Buch erzählt aber nicht nur die persönlichen Geschichten einzelner Schüler. Azra Ela Aydin und Zoe-Sophie Schicketanz etwa haben passend zu den Erlebnissen ihrer Mitschüler den geschichtlichen Teil erarbeitet – und Antworten auf schwierige Frauen gefunden wie: Warum gibt es überhaupt Krieg?

„Wir waren selbst erstaunt, dass es an unserer kleinen Schule mit rund 160 Kindern so viele gibt, die schon große Krisen gemeistert haben“, unterstreicht Camilla Stoelzel. Ausnahmslos alle hätten gute Freunde als die eigentliche Hilfe in der Not bezeichnet.

Einen Teil ihres Preisgeldes von 1250 Euro haben die Mutmacher inzwischen gespendet. Jeweils 150 Euro erhalten folgende Organisationen: Fontanherzen e.V., UNO-Flüchtlingshilfe und Stiftung Deutsche Krebshilfe. Von dem restlichen Geld wird im nächsten Jahr ein größerer Ausflug für die ganze Schule finanziert.