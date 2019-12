Erinnerung und Mahnung

Überall sind sie im drei-etagigen Reihenmittelhaus zu finden: in Glasvitrinen und Schaukästen, auf Kommoden und Wandkonsolen, in Regalen und in Schränken mit unterschiedlich verschiebbaren Glasscheiben. Über 1500 Zinnfiguren bevölkern die Räume. Zu allen Zinn-Szenarien weiß Stark genau, wann wer welche Schlachten geführt hat. So ist die Führung durch seine Sammlung zugleich auch eine historische Zeitreise vom Altertum bis zur Neuzeit.

Stark ist nicht militaristisch orientiert, auch wenn er als junger Mann sich acht Jahre bei der Bundeswehr verpflichtet hatte, sondern der Rentner interessiert sich vielmehr für die geschichtlichen Zusammenhängen. Wie in einem guten Anti-Kriegs-Film interessieren ihn authentische Szenen auf historischen Kriegsschauplätzen wie Waterloo und Austerlitz, sowohl in der ersten Reihe, wie auch an Nebenschauplätzen. Kaum ein Krieg, den er nicht „verzinnt“ hat. So bildet er mit seinen Zinnfiguren in Miniatur zum einen die Heere von Caesar über Napoleon und den Alten Fritz bis zur NVA in ihren Aufstellungen sehr exakt und detailreich ab, von der Gesichtsmimik, über Uniformen (von den Stiefeln bis zu den goldenen Tressen, von der Litze am Rock bis zur Kokarde), bis hin zu Wappen und Fahnen (sehr zahl- und farbenreich).

„ Für das Bemalen eines winzigen Knopfes nutze ich auch mal einen Zahnstocher. " Franz-Peter Stark

Zum anderen zeigt er auch private Szenen der Feldherren, mit Freunden, Förderern und Frauen (inklusive pikanter Liebesszene). Besonders eindrucksvoll sind die Kontraste, wenn er zeigt wie jovial und siegessicher Napoleon in den Krieg zieht und wie am Boden zerstört und voller Selbstzweifel er mit den ausgedünnten Resten seines Heeres als im doppelten Sinne bleierne Armee aus Russland zurückkehrt.

Franz-Peter Stark zeigt stets beide Seiten des Krieges und unterstreicht so sein pazifistisches Ziel: „Ich möchte so an unruhige Zeiten der Geschichte erinnern und zur Mahnung für den Erhalt des Friedens aufrufen.“ Deshalb gehören zu seiner Zinnfiguren-Sammlung nicht nur kämpfende Soldaten, sondern auch Verwundete und Sanitäter, Kriegskrüppel und Pferde im Todeskampf und Kriegskrüppel. Nicht nur der siegreiche Feldherr Napoleon wird dargestellt, sondern auch der völlig aufgelöste am Boden zerstörte Napoleon und die Reste seines Heeres nach der Rückkehr aus Russland.

„ Ich möchte so an unruhige Zeiten der Geschichte erinnern und zur Mahnung für den Erhalt des Friedens aufrufen. " Franz-Peter Stark

Eine weitere Besonderheit ist, dass Franz-Peter Stark sich alle Zinnfiguren selbst erstellt. Dabei forscht er intensiv im Militärarchiv Braunschweig, im Internet sowie in zahlreicher Primär- und Sekundärliteratur. „Erst wenn ich genau studiert habe, wie die Uniformen im Detail aussehen, bemale ich die jeweilige Zinnfigur.“ Kleine Döschen mit Tempera- und Acrylfarben werden von Stark dazu auf einer Palette angemischt. Neben guten Augen und einer sehr ruhigen Hand braucht Stark für sein Hobby auch die richtigen Hilfsmittel wie Lupe und Pinsel, wobei die dünnsten, Aquarellpinsel so dünn sind, dass sie nur zwei oder drei Dachshaare aufweisen. „Für das Bemalen eines winzigen Knopfes nutze ich auch mal einen Zahnstocher.“

Mittlerweile hat der Beckumer 200 Formen. Worin liegt der Reiz? „Das Besondere ist, dass die Figuren wirklich sehr filigran sind. Noch interessanter ist die Bemalung, da muss alles stimmen.“ sagt Stark, „fast spiegelbildlich zu den Abbildungen in den Büchern“.

Da Stark regelmäßig Zinnfiguren herstellt, braucht er große Mengen. Zuletzt hat der Beckumer bei einem Händler aus Duisburg 25 Kilogramm Zinn bestellt. „Das ist genügend Material für 100 bis 150 Figuren, je nach Größe und Ausstattung.“

Als Franz-Peter Stark nach seiner Bundeswehrzeit 31 Jahre an verschiedenen Orten als Industriemonteur im Stahlbau, in Zementwerken oder Kraftwerken unterwegs war, schlief sein Zinnfiguren-Hobby aus Zeitgründen etwas ein. Seine Partnerin Marianne Schäfers erweckte die frühere Leidenschaft für die Zinnsoldaten neu und im größeren Stil. „Wenn ich die Figuren und Szenen fertig habe, werden sie von meiner Frau an der richtigen Stelle im Haus platziert“, freut sich Stark über die Zusammenarbeit.

Doppelte Figuren verkauft er bei Ebay. „Ein Hotelier an der Côte d‘Azur hat gleich fünf vierspännige Quadrigen aus Zinn in seinem Hotel stehen.“ Auch nach Belgien, Brasilien oder Hongkong verkauft der Beckumer Zinnfiguren.

Die größte Zinnfigur steht in seinem Wohnzimmer (ein 3,5 Kilo schwerer West Highland Terrier). das schwerste Ensemble unterm Dach: ein aufwendig verarbeitetes Schachspiel. „Jede Figur ist zehn Kilogramm schwer“. Da werden beim Spielen nicht nur die Gehirnmuskeln trainiert.