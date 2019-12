Wachstumskurs setzt sich fort

Sowohl bei den Kundeneinlagen als auch bei den Kundenkrediten wurden Zuwächse erzielt, teilt das Geldinstitut mit. Ein stabiler Zins- und Provisionsüberschuss waren die Eckpfeiler für ein Ergebnis auf Vorjahresniveau.

„Filialschließungen sind momentan nicht geplant. Dennoch ist es eine kontinuierliche Aufgabe, die Frequentierung in den Geschäftsstellen zu beobachten und zu evaluieren“, sagt Vorstandsmitglied Norbert Eickholt . Auch das Thema „anhaltende Niedrigzinsphase“ zwingt die Volksbank zu handeln. „Bislang haben wir alles getan, unsere Privatkunden vor der Weitergabe eines Negativzinses, den wir als Bank selbst an die EZB zahlen müssen, zu schützen. Um langjährige private Bestandskunden vor Negativzinsen zu schützen, werden wir ab Januar 2020 ein Verwahrentgelt beziehungsweise Negativzins für Geldanlagen einführen – zunächst ausschließlich für Neukunden“, so der scheidende Vorstandsvorsitzende Rolf Weishaupt .

„Zwei große Herausforderungen hatten wir zu meistern. Im April erfolgte die Umstellung auf ein neues Bank-EDV-System. Mit der Eintragung in das Genossenschaftsregister im August erhielt die Verschmelzung der Volksbank eG mit der Volksbank im Ostmünsterland eG juristisch Gültigkeit. Bereits drei Monate später konnten wir auch technisch fusionieren“, erklärte Rolf Weishaupt. Zum Jahresende wird er nach über 43 Jahren Tätigkeit in der Volksbank, davon 30 Jahre als Vorstandsmitglied und 23 Jahre als Vorstandsvorsitzender in den Ruhestand verabschiedet. „Ich gehe mit einem guten Gefühl von Bord. Die Bank ist wirtschaftlich kerngesund aufgestellt. Meine Vorstandskollegen Norbert Eickholt, Thomas Schmidt und Martin Weber sind bestens gerüstet, die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu meistern“, so Weishaupt.

Die Bilanzsumme stieg 2019 um 6,3 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro (Vorjahr 2,1 Milliarden Euro). Das betreute Kundenvolumen der Bank konnte dabei auf 5,3 Milliarden Euro gesteigert werden. Die Nachfrage bei den Kundenkrediten war hoch. Zum Jahresende beläuft sich der Bestand an bilanziellen Kundenkrediten auf 1,6 Milliarden Euro. Das entspricht einem Kreditwachstum von 4,0 Prozent.

Es ist der Volksbank eG wiederum gelungen, einen Jahresüberschuss in Höhe von vier Millionen Euro zu er-wirtschaften. Das Jahresergebnis versetzt die Genossenschaft in die Lage, ihren Mitgliedern eine über dem Markt liegende Dividende in Aussicht zu stellen.