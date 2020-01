Patenschaft für den „Bach“ nebenan

Im Januar wird ihn Dr. Berit Philipp von der Nabu-Naturschutzstation Münsterland offiziell zum Bachpaten für einen Abschnitt der Hessel ganz in der Nähe seines Hauses ernennen. Damit hat die Biologin dann im Rahmen des Vital-Projekts „Bachpatenschaften“ bereits die vierte Gewässerbeziehung erfolgreich vermittelt, zwei davon an Grundschulen.

Zu dem schnell strömenden Fluss, der sich in einer nüchternen Rinne durch die Felder frisst, scheint der Begriff „Bachpatenschaft“ zunächst so gar nicht zu passen. Zumal sich nebenan auch noch das örtliche Klärwerk erhebt und damit verbliebene Idylle-Gedanken vertreibt. Aber darum geht es bei den Patenschaften auch gar nicht, klärt Dr. Philipp auf. „Wir möchten, dass die Menschen Verantwortung übernehmen für einen Lebensraum in ihrer Nähe“, sagt sie. Ob für Bach, Fluss oder stehendes Gewässer ist dabei zweitrangig. Zielgruppe sind Einzelpersonen und Familien wie die Steinmeiers , aber auch Schulen, Nachbarschaften oder Vereine. Einen Heimatverein hat Dr. Philipp bereits auf der Interessentenliste.

43 000 Euro an Fördergeldern erhält das rund 66 000 Euro teure, auf drei Jahre angelegte Nabu-Projekt, das noch bis 2021 läuft. Davon werden nicht nur Personalkosten finanziert, sondern auch Sachkosten etwa für die Fortbildung der Bachpaten und für Öffentlichkeitsarbeit.

Um die Untersuchung eines Gewässers gerade auch für Kinder spannend zu machen, hat die Biologin gerade einen Wasser-Erlebnis-Koffer zusammengestellt, der alles enthält, was für Gewässeruntersuchungen gebraucht wird: einen Klassensatz an Keschern und Becherlupen etwa, aber auch Watstiefel, ein Biokular und ein kleines Chemielabor. Den Koffer kann sich jeder Bachpate kostenlos ausleihen.

Soweit ist Steinmeier bisher noch nicht. Er will „seinen“ Flussabschnitt erst einmal kennenlernen. „Ich habe mir als erstes vorgenommen, ein Tagebuch mit meinen Beobachtungen zu führen“, erzählt er. Nistmöglichkeiten zu schaffen, ist ein weiterer Gedanke.

Die genaue Lage des Abschnitts stimmt Dr. Philipp mit der Wasserbehörde und dem Wasser- und Bodenverband ab. Sie klärt damit das Betretungsrecht und ermittelt einen Abschnitt, dessen intensive Beobachtung auch für andere Beteiligte interessant sein könnte.

Dabei sind die Patenschaften bewusst offen gestaltet, Vorgaben gibt es kaum: „Man soll nicht aktiv umstrukturieren, sondern beobachten und sich in den Lebensraum eindenken“, nennt Dr. Philipp als wichtigste Bedingung.

Beobachten Bachpaten negative Veränderungen, Müll zum Beispiel, sollten sie die Behörden informieren. „Aber wir müssen weg vom Image der Wasserpolizei“, wirft Philipps Kollege Thomas Laumeier ein. Es gehe um das Verständnis natürlicher Zusammenhänge: Und da kann der Ornithologe selbst dem nüchternen Landschaftsbild an diesem Abschnitt der Hessel einiges abgewinnen: „Die offene Landschaft ist ideal für den Kibitz“, hält er den Vorteil der baumlosen Aussicht fest.

Interessierte Bachpaten aus den acht Gemeinden der Förderregion können sich an Dr. Berit Philipp Telefon: 0 25 01-9 71 94 33 wenden.

www.nabu-naturschutzstation-muensterland.de