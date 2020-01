Telgte -

Der „Löwe von Münster“ hatte zu Telgte eine enge Beziehung. Schließlich ist Kardinal von Galen oft dorthin gewallfahrtet. Das Museum Religio in Telgte bietet nun vom 10. bis 16. Februar den Escape-Room „Der Löwe von Münster“ an. Er wird in den Räumen des Museums aufgebaut, die der Kardinal selbst erlebt hat.