Die unterschätzte Droge Alkohol

Die vier caritativen Sucht- und Drogenberatungen im Kreis Warendorf legten jetzt den Jahresbericht 2018 vor: Danach wurden in den Beratungsstellen in Ahlen, Beckum, Oelde und Warendorf 863 Menschen betreut.

„Nach Alkohol folgt Cannabis als Hauptproblem, mit dem Konsumenten zu uns kommen.“ Er selbst unterscheide nicht zwischen harten und weichen Drogen, so Wetterkamp. „Viel wichtiger ist das Konsummuster. Wenn jemand ganz früh anfängt, Cannabis zu konsumieren – etwa täglich vor der Schule – dann wird das wahrscheinlich ein riesiges Problem werden.“ Aber es gebe auch Jugendliche, die gelegentlich am Wochenende kiffen. „Das wächst sich oft ohne irgendwelche Folgen wieder aus.“

Die gesundheitlichen Gefahren durch Alkohol seien sehr hoch, unterstreicht Wetterkamp und betont: „Alkohol ist ein Zellgift.“ Bundesweit würden im Jahr rund 74 000 Menschen durch Alkohol sterben, dagegen „nur“ 2500 durch illegale Drogen.

Positiv hebt der quadro-Mitarbeiter hervor, dass auch viele junge Menschen die Beratungsstellen aufsuchen. „169 Personen waren 25 Jahre und jünger.“ Dies spreche für die gute Erreichbarkeit und Akzeptanz der Beratungsangebote auch für Jugendliche (2017: 150).

863 Menschen suchten Hilfe bei quadro-Beratungsstellen 863 Menschen wurden von den quadro-Beratungsstellen im Jahr 2018 betreut. Die größte Gruppe (383 Personen) bildeten die Klienten mit der Diagnose Alkoholabhängigkeit beziehungsweise -missbrauch (2017: 367). Bezogen auf den Konsum illegaler Drogen wandten sich 217 Menschen an die Beratung (2017: 206). Die Diagnose „pathologisches Spielverhalten“ bildet mit 77 Personen die dritt-größte Gruppe der Klienten (2017: 73). Menschen mit dieser Problematik können mittlerweile – wie bei Alkohol-, Medikamenten- oder Drogensucht auch – von der Ambulanten Rehabilitation für suchtkranke Menschen in allen quadro Beratungsstellen profitieren. Auch Personen, die mittelbar von dem Suchtmittelkonsum als Familienangehöriger betroffen sind, suchten die Unterstützung der quadro-Suchtexperten. 108 Eltern und andere Angehörige nutzten die Gespräche, um dadurch ihren Familienangehörigen besser helfen zu können (2017: 121). ...

Bei den illegalen Drogen galt den Cannabiskonsumenten ein besonderes Augenmerk. Nach wie vor gehört Cannabis zu den am häufigsten konsumierten illegalen Drogen. „125 Menschen mit dieser Problematik suchten Hilfe in unseren Beratungsstellen, so Wetterkamp. Gegenüber dem Vorjahr sei dies eine Steigerung um 22 Personen (+21%). „Das heißt nicht unbedingt, dass mehr gekifft wurde, aber auf jeden Fall haben mehr Cannabis-Konsumenten den Weg in unsere Beratung gefunden.“

Seit 2019 sei auch krankhaftes Video- und Onlinespielen (Gaming disorder) als Diagnose in der Klassifikation von Erkrankungen der Weltgesundheitsorganisation aufgenommen. Für die quadro Sucht- und Drogenberatung bedeute dies, so Wetterkamp, therapeutische Angebote für diese recht junge Zielgruppe zu schaffen. „Darüber hinaus werden präventive Angebote sich verstärkt auf diesen Bereich konzentrieren müssen.“