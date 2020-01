Gegen die Barrieren in den Köpfen

Im gesamten Kreis Warendorf gibt es nur drei Inklusionsbeauftragte. Während Monika Björklund in Beckum als Beauftragte für Menschen mit Behinderung bei der Stadt Beckum angestellt ist, arbeitet in Drensteinfurt Elmar Rosek ehrenamtlich als Inklusionsbeauftrager der Stadt. In Ennigerloh, Enniger, Westkirchen und Ostenfelde ist Marion Schmelter seit Mai 2013 Inklusionsbeauftragte, ebenfalls ehrenamtlich.

Inzwischen ist sie 70 Jahre alt und könnte sich längst nur auf ihren Ruhestand konzentrieren. Aber Schmelter brennt für ihre Arbeit, obwohl es ein Ehrenamt ist. Warum?

„ Die Frage ist nicht, wer ist behindert, sondern was behindert? Die Frage ist nicht, wer ist behindert, sondern was behindert? “ Marion Schmelter

Wenn man Marion Schmelter in ihrer monatlichen Sprechstunde im Rathaus besucht, weiß man die Antwort. Ihr Lächeln ist so erfrischend und ihr Herz schlägt für alles Soziale und Zwischenmenschliche. Die gelernte Gesundheitsberaterin (im Ernährungs- und Lebensbereich) wirkte zunächst in ihrer Heimat Düsseldorf. Der Liebe wegen kam sie vor 23 Jahren nach Enniger.

Als Inklusionsbeauftragte der Stadt Ennigerloh fühlt sich Marion Schmelter seit 2013 so richtig angekommen, da sie wirklich mitwirken könne. „Die Stadt steht voll hinter mir.“ Was Schmelter auch gut findet, dass es in Ennigerloh eine fest verankerte „Satzung über die Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderung in der Stadt“ gibt, die alle regele, wie zum Beispiel als Inklusionsbeauftragte Maßnahmen anzuregen, „die darauf gerichtet sind, Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung abzubauen oder deren Entstehen entgegen zu wirken“. Und Schmelter kann auch politisch mitwirken.

„ Ich kann nicht die Welt bewegen, aber ich kann helfen, kleine Schritte zu machen. Ich kann nicht die Welt bewegen, aber ich kann helfen, kleine Schritte zu machen. “ Marion Schmelter

„Ich habe in wichtigen Ausschüssen Rederecht, wie in dem Sozialausschuss des Kreises und bin Mitglied im Beirat für Menschen mit Behinderungen im Kreis.“ Zweimal gibt es einen Erfahrungsaustausch beim Kreis mit allen Inklusionsbeauftragten und Mitarbeitern der Stadtverwaltungen.

Kontakt Jeden 3. Mittwoch im Monat ist von 9 bis 12 Uhr Sprechstunde im Bürgerservice des Rathauses oder nach vorheriger Bekanntgabe in den Ortsteilen. Kontakt: 0 25 24 / 28 60 00; Email: behindertenbeauftragte@stadt-ennigerloh.de; Homepage: www.inklusion-ennigerloh.de/ ...

Marion Schmelter nutzt bei vielen Dingen auch den kurzen Dienstweg. „Bevor ich einen Antrag schreibe und Zeit ins Land geht, gehe ich bei akuten Problemen meiner Klienten direkt zu dem Sachbearbeiter im jeweiligen Amt.“ Als ein Blinder sie darauf hin wies, dass an der vielbefahrenen B 475 in Westkirchen das akustische Signal an einer Ampel nicht laut genug sei, kontaktierte die Inklusionsbeauftragte das Büro von Straßen.NRW. Mit Erfolg.

Sie ist eine Frau, die gut zuhören kann und schnell zu handeln vermag. „Ich zähle keine Stunden, sondern versuche effektiv zu helfen und wenn es mal etwas länger dauert, nehme ich mir die Zeit.“ Marion Schmelter ist dabei stets Realistin, auch was Veränderungen und Verbesserungen angeht. „Ich kann nicht die Welt bewegen, aber ich kann helfen, kleine Schritte zu machen.“

Ob in ihrer Sprechstunde, oder bei Telefonaten, Emails, oder auch wenn sie direkt auf der Straße angesprochen wird – Schmelter hat ein offenes Ohr: „Es ist mir wichtig, Menschen zu unterstützen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.“ Wichtig ist ihr aber auch, ihr großes soziale Engagement weiterzugeben: „Wenn jeder in der Gesellschaft etwas abgeben kann, von dem, was er gut kann, dann würden wir viel erreichen.“

Die inzwischen 70-Jährige wartet nicht, bis etwas passiert. „Ich gehe direkt auf die Leute zu, komme ihnen entgegen. Das hat wohl was mit meinem Naturell zu tun. Ich bin ja gebürtige Rheinländerin.“ Die Anliegen, die sie bearbeitet, sind unterschiedlich. „Manchmal bin ich auch nur Kummerkasten.“ Sie hilft bei bürokratischen Dingen, Umgang mit den Ämtern, zum Beispiel bei Anträgen an Behörden und Krankenkassen, beim Widerspruch-Einlegen, zum Beispiel bei der Einstufung der Pflegestufe, von der Organisation eines Umzugs in eine behindertengerechte Wohnung bis hin zu Fragen an die Arbeitsagentur.

Nach sieben Jahren im Amt ärgert sich Marion Schmelter vor allem über ein Thema, dass sie von Anfang an beschäftigt: „Es sind immer noch viele dicke Bretter zu bohren, weil viele Firmen nicht so offensiv wie nötig Menschen mit Behinderungen beschäftigen. Sie zahlen lieber die Abgabe, als Menschen mit Behinderungen einzustellen.“

In einer inzwischen inklusiven Gesellschaft ist das für Schmelter ein absolutes No-Go. „Wichtig ist, dass Firmen darauf schauen, was jemand kann und nicht, was er nicht kann.“ Ihr Tonfall wird kämpferisch: „Das ist es ja. Es müssen die Barrieren in den Köpfen der Menschen abgebaut werden. Nicht groß reden, sondern tun.“

Marion Schmelter geht mit gutem Beispiel voran. So gründete sie mit „Wir sind´s“ den ersten Inklusionschor im Kreis in Enniger, mit und ohne Behinderungen. „Wir sind gestartet mit zwölf Chormitgliedern, jetzt sind wir 36!“ Der bislang größte Auftritt war am 18. Dezember im Landtag NRW.

Auch setzt sich die Inklusionsbeauftragte dafür ein, dass öffentliche Lebensbereiche noch Barriere-ärmer werden. Dazu wird auch die Altstadt/Drubbel von Ennigerloh 2020 umgebaut. Beim Thema ÖPNV könne auch noch einiges getan werden. Es müsse noch mehr Absenkungen für Rollstuhlfahrer geben und mehr Rücksichtnahme. So stünden auf Bürgersteigen zum Beispiel Steinkübel oder Fahrräder den Rollis im Weg.

Im Ennigerloher Rathaus gibt es bereits einen größeren Aufzug und elektrische Türöffner. Gesamtschüler überprüften 52 Geschäfte auf Barrierefreiheit. „Die waren mit Feuereifer dabei“, freut sich Schmelter. Sie verfügt im gesamten Kreis über ein gutes Netzwerk an Kontakten.

Dass in zehn bis 20 Jahren das Wort Inklusion gar nicht mehr Thema ist, zugunsten einer Gesellschaft ohne Barrieren, an der alle gleichberechtigt teilhaben können – das ist Schmelters großer Wunsch. „Die Frage ist nicht, wer ist behindert, sondern was behindert?!“