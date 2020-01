Kissen machen das Leben kuscheliger. Das dachten sich die Verantwortlichen vom Kinderschutzbund und fanden für ihr Angebot der Familiären Bereitschaftsbetreuung eine Kissennäherin aus Ahlen: Claudia Bessmann . Sie näht mit persönlichem Namensaufdruck Kuschelkissen für bedürftige Kinder. Denn, so Bessmann: „Diese Kinder kommen aus familiären Krisensituationen und brauchen sofortigen Schutz und Versorgung.“

Eine familiäre Bereitschaftsbetreuung ist die befristete Unterbringung eines Kindes bei besonders qualifizierten Betreuungspersonen. Insbesondere für Säuglinge und Kleinkinder sind die Betreuungsplätze jedoch rar. Deswegen sucht der Kinderschutzbund für die vorläufige Familiäre Bereitschaftsbetreuung Menschen im mittleren Lebensalter, etwa ab 50 Jahren – mit viel Platz im Haus und Herzen.

Interessierte sind am Mittwoch, 15. Januar um 19.30 Uhr zum Info-Abend in der Familienbildungsstätte Ahlen, Klosterstraße 10A, eingeladen. Infos: Britta Bülter, ✆ 0 23 82 / 54 70 43 35 oder per Email: nestwaerme@kinderschutzbund-warendorf.de.