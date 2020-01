Kreis Warendorf -

Das Grundschulprojekt „AOK Star-Training“ des Deutschen Handballbundes und der AOK geht in die sechste Runde und schließt an die laufende Handball-EM der Männer an: Alle Grundschulen im Kreis Warendorf können sich um den Handball-Trainingstag mit Handballprofis in der eigenen Sporthalle bewerben.