Die Sportplakette der Stadt Warendorf hat Reinhard Wendt für sein Engagement für den Reiternachwuchs im Kreis Warendorf und seine Verdienste um den Reitsport bereits im Jahr 2015 erhalten. Die Ehrennadel des Deutschen Olympischen Sportbundes erhielt er 2018. Jetzt ist auch der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf die Verdienste des Warendorfers aufmerksam geworden.

22 olympische Medaillenträger zu Gast

So konnte Landrat Dr. Olaf Gericke Reinhard Wendt Dienstag im Kreishaus das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verleihen. Zahlreiche Vertreter der deutschen Reit-Elite waren zu diesem Ereignis im Kreishaus zusammengekommen. „Wir haben heute tatsächlich die Träger von 22 olympischen Medaillen, darunter auch vier Bundestrainer zu Gast“, so der Landrat.

In seiner Laudatio zeichnete der Landrat ein Bild von Wendts ehrenamtlichen Engagement, das quasi einem Lebenswerk gleicht. Reinhard Wendt steht für den „Förderkreis Reiternachwuchs Warendorf e.V.“. Neben seinem Beruf baute er diesen Verein auf, den er nach einer langen und intensiven Planungsphase mit 38 weiteren interessierten Freunden und Bekannten gründete. Die Talentfindung und -betreuung im Pferdesport im Kreisreiterverband Warendorf hat sich der Verein auf die Fahnen geschrieben, dessen Erster Vorsitzender Wendt bis zum 22. März 2019 war.

Als Ehrenmitglied steht er dem Vorstand und Beirat noch heute unterstützend zur Seite. Damit nicht genug: Seit der Gründung des Vereins akquiriert Wendt bis heute regelmäßig Spendengelder, mit welchen Mitglieder monatlich durch Beihilfen zwischen 25 und 250 Euro finanziell gefördert werden. Der Verein, so Gericke, biete seinen Mitgliedern zusätzlich regelmäßige Trainingskontrollen in den Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit bei Toptrainern.

Bürgermeister Axel Linke und Landrat Dr. Olaf Gericke gratulieren. Foto: Monika Vornhusen

Obendrein biete der „FRW e.V“ seinen Mitgliedern ein umfangreiches Fortbildungsprogramm, darunter Veranstaltungen für Ponykinder/Anfänger, theoretische Unterweisungen und Hippologische Abende mit namhaften Referenten.

Auch die jeweilige Persönlichkeitsentwicklung war Wendt immer wichtig

Das ehrenamtliche Engagement von Reinhard Wendt rund um die Reiterei begann allerdings vor der Gründung des „FRW e.V.“. Bereits seit 1982 ist er aktives Mitglied im „Reit- und Fahrverein Vornholz e.V.“ in Ennigerloh-Ostenfelde, wo er sich von 1996 bis 2010 als Sportwart engagierte und sich als Ausbilder einen Namen machte. Dabei lag ihm stets die individuelle Unterstützung bei der Persönlichkeitsentwicklung sowie bei der Berufs- und Karriereplanung der jungen Reiterinnen und Reiter sehr am Herzen. Das qualifizierte Wissen an den Nachwuchs weiterzutragen, war Wendt wichtig.