Drei mutmaßliche Ladendiebe aus Georgien sitzen seit Dienstag in U-Haft. Das polizeibekannte Trio steht im Verdacht, Montagnachmittag mehrere Schachteln Zigaretten in einem Verbrauchermarkt in der Grevenbrede gestohlen zu haben. Polizeibeamte beobachteten sie, wie sie aus einem auf dem Parkplatz geparkten Pkw ausstiegen und in den Markt gingen. Nachdem sie den Markt verlassen hatten, kontrollierten die Beamten die drei Männer im Alter von 31, 40 und 48 Jahren, durchsuchten die Georgier, fanden das Diebesgut, das sie sicherstellten und nahmen das Trio vorläufig fest. Ein Richter am Amtsgericht folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls und ordnete die Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an.