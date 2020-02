Votum für „ökologisch beste Lösung“

Irgendwann platzte Willi Schöning der Kragen. Damit die Zuhörer Fragen zur Sache stellen konnten hatte der Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, Planung und Verkehr (UPV) die Sitzung unterbrochen. Konkrete Fragen zu den informativen Vorträgen der Fachleute aus den Planungsbüros Koenzen und Vollmer formulierten Vertreter des Arbeitskreises Emsinsel und des Heimatvereins, die sich offenbar in einer Diskussionsrunde wähnten und unter anderem den Emsdurchstich auf der Brinkhaus-Brache thematisieren wollten, allerdings nur nach ausdrücklicher Ermahnung durch den Vorsitzenden, der sich sogar gezwungen sah, einem Zuhörer das Wort zu entziehen.

Zuvor hatte Ingenieur Andreas Vollmer ausführlich über Steuerungsstrategie, Funktion des Wehres, Wasserstandsamplituden und Gewässergestaltung referiert. Er erläuterte unter anderem, wie es im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie gelingen kann, die Ems so durchlässig und lebendig zu gestalten, dass Fische barrierefrei in dem Gewässer, das man sich wie einen natürlichen Mittelgebirgs-Bach vorstellen müsse, aufwärts wandern und dabei einen Höhenunterschied von 3,30 Meter überwinden können. „Jeder Quadratmeter der Sohlgestaltung wird sich ändern“, kündigte er unterschiedliche Wassertiefen und unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten des Wassers an.

Ökologe Hans-Peter Henter (Büro Koenzen) hatte, wie einführend auch schon Baudirektor Peter Pesch, über die fließgewässerökologische Planung berichtet. Er informierte über Artenschutz und die Ermittlung ökologischer Werteinheiten und zeigte zudem auf, dass mit der landschaftspflegerischen Begleitung die ökologische Wertigkeit bei der Neuen Ems West wie auch bei der Neuen Ems Ost steigen werde. In diesem Zusammenhang ging er in einem ausführlichen Exkurs ausführlich auf den immer wieder „heiß diskutierten“ Baumverlust ein.

Diese Verluste werde es tatsächlich geben, im Bereich Ems West wie im Bereich Ems Ost, räumte er ein. Der Mehrwert des Vorhabens sei in der Summe aber so erheblich, dass man nicht anfangen sollte über einzelne Bäume oder gar eine neue Trasse zu diskutieren, befand Henter. „Im Zielzustand der Gesamtmaßnahme werden wir einen extremen Überschuss an Wald und Bäumen haben“, verwies er auf die Neuanpflanzung von 146 Bäumen im Bereich der Neuen Ems Ost und eine Sukzessionsfläche im Bereich der Neuen Ems West, „die in Wald endet.“ Im Zielzustand der Gesamtmaßnahme werde es einen extremen Überschuss an Wald und Bäumen geben.

Überzeugt von dem Gehörten war die Mehrheit der Ausschussmitglieder am Ende der Ansicht, dass eine neue Variantenauswahl nicht erforderlich sei, die Eingaben der Altstadtfreunde und des AK Emsinsel keinen Anlass gäben, den Ratsbeschluss vom 30. Juni 2016 aufzuheben.“ Lediglich die Grünen sprachen sich, wie schon 2016, gegen die Beschlussempfehlung aus.

Bernhard Ossege (SPD) bemerkte, dass Variante 2 zwar aus Sicht aller ökologisch Denkenden den Vorteil hätte, dass eine massive Bebauung auf dem Brinkhausgelände nicht möglich wäre. Wenn aber nun mit der Variante gearbeitet werde, „die wir für die ökologisch beste halten“, sei das noch kein Beschluss dafür, dass auf dem Brinkhausgelände eine ökologisch schlechte Variante zum Zuge komme.

Auch dort müsse ökologisch gehandelt und zu einer Lösung gefunden werden, die zu dem passe, was für die übrigen Bereiche in der Sitzung vorgestellt wurde. Man müsse eine Allianz aller Menschen guten Willens schließen, damit es am Ende eine vernünftige Lösung gebe.