Enormer Info-Hunger bei Bürgern

Der Kreis Warendorf ist münsterlandweit bisher vergleichsweise glimpflich davon gekommen, was die Covid-19-Pandemie angeht. „Die Gefahr ist noch nicht vorbei“, warnte Landrat Dr. Olaf Gericke vor den Mitgliedern des Kreisausschusses am Freitag. Dennoch wertete er frühe, konsequente Maßnahmen als Erfolg. „Bei uns war das Infektionsgeschehen am unauffälligsten im Münsterland.“

Dass unter anderem die Abstimmungen mit den Verwaltungschefs von Anfang an so gut geklappt habe, habe zum Gelingen des „Riesen-Kraftaktes“ beigetragen, so Gericke im Warendorfer Sparkassenforum. Dorthin war das Gremium umgezogen, um die Abstandsregeln einhalten zu können.

Sicher sei das Herunterfahren des öffentlichen Lebens eine Herausforderung gewesen; auch, weil es vom Land zwar Regeln gab, dass, aber nicht wie das zu erreichen sei. aber: „Wir hatten Gaststätten und Fitnessstudios schon zu, da sind sie im Rheinland noch geöffnet gewesen.“

Außer den eigenen Mitarbeitern – die 70 dem Gesundheitsamt zugeordneten, oft fachfremden Kollegen hatten sich freiwillig gemeldet – dankte Olaf Gericke auch den Krankenhäusern. Deren Leitungen hätten schnell reagiert: „Zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, wie der Rettungsschirm von Spahn aussah.“

Nach der jüngsten Meldung von Donnerstagmorgen befanden sich im Kreis noch 342 Menschen in Quarantäne. Das berichtete Krisenstabsleiterin Petra Schreier . Es stünden 62 Intensivbetten (davon 50 mit Beatmung) zur Verfügung. Acht Covid-19-Patienten liegen stationär, einer intensiv im Ahlener St.-Franziskus-Hospital. Er wird auch beatmet.

Mit Schließung der beiden Abstrichstellen in Beckum und Telgte werden jetzt in Warendorf am Josephs-Hospital Abstriche genommen. Für den Fall einer neuen Welle seien die Stelen in Beckum und Telgte aber bei Bedarf innerhalb 24 bis 48 Stunden wieder betriebsbereit, so Schreier.

Größere Aufmerksamkeit widmet der Kreis jetzt Wohnungen mit mehr als zehn Menschen aus Osteuropa – in der Regel Saisonarbeiter in Fleischverarbeitung oder Spargel-/Erdbeerernte. Dazu gebe es auch einen aktuellen Erlass des Landes. Beim Kreis habe man das intern schon vorbereitet.

Nach anfangs schwieriger Beschaffung von Schutzausrüstung konnte Schreier die Beschreibung der Situation kurz machen: „Läuft!“ Besonders durch Mithilfe des Technischen Hilfswerks habe der Kreis 27 600 FFP2-Masken verteilen können, 130 000 Einmalhandschuhe, 313 000 Mund-Nasenschutze sowie 2000 Schutzanzüge.

Im eigenen Bestand lagern jetzt 36 000 FFP2-Schutzmasken, 60 000 Mund-Nasen-Schutze und 3400 Liter Desinfektionsmittel (s. unten).

Bemerkenswert fand Petra Schreier den Nutzungsgrad der Informationen, die der Kreis in den Sozialen Medien bereitgestellt hatte. Die Zugriffszahlen belegten den Informationshunger der Menschen. „Und wir wollen ja mit richtigen, vernünftigen News hinausgehen.“

Die Mitglieder des Ausschusses lobten das Vorgehen der Verwaltung durchgehend. Dagmar Arnkens-Homann sprach für die SPD von „guter Arbeit“, FDP-Sprecher Markus Diekhoff von „sehr, sehr gutem Krisenmanagement“. Guido Gutsche (CDU) teilte das Lob, sagte stärkere Verschiebung vieler Berufsbilder ins digitale Arbeiten voraus. Und Bündnisgrüne Valeska Grap fühlte sich im Kreis „sehr gut aufgehoben“.