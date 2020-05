Kontakt zu Familien geht nicht verloren

Positive Nachrichten hatte Jugendhilfeplaner Frank Peters zu verkünden, der für den Kreis die zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze managt. Das Angebot sei für das kommende Kitajahr im Ü3-Bereich sehr gut, befand er. „Stand jetzt können wir hier allen Eltern ein Betreuungsplatz-Angebot machen“, sagte er. Und das, obwohl sich die Anmeldezahlen mitunter sehr dynamisch entwickelten. So habe es dieses Mal die sehr hohe Zahl von 368 Nachmeldungen nach dem offiziellen Anmeldetermin gegeben. „Wir mussten dafür in manchen Einrichtungen mit Überbelegungen reagieren“, so Peters. Insgesamt habe sich die Situation aber auch an ehemaligen Brennpunkten wie in Telgte merklich entspannt. Insgesamt – das war an den zahlreichen Bauprojekten in den einzelnen Orten zu sehen, über die Peters referierte – bleibt der Bedarf im kinderreichen Kreis Warendorf hoch. Deshalb sind weitere Erweiterungen und Neubauten notwendig, insbesondere um der verstärkten Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kleinstkinder (U3) nachzukommen.