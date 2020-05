Aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln sowie der coronabedingten Untersuchungspause wird es aber nicht mehr gelingen, bis zum Schulbeginn alle Kinder zu untersuchen, teilt die Kreisverwaltung mit.

Gesundheitsdienst musste zwei Monate unterbrochen werden

Ziel der Untersuchungen ist es eigentlich, die allgemeine Gesundheit der Kinder festzustellen samt Überprüfung der Seh- und Hörfähigkeit und des Impfschutzes sowie der Beurteilung der Schulfähigkeit hinsichtlich der geistigen und körperlichen Entwicklung.

Coronabedingt mussten aber von Mitte März bis Anfang Mai die Tätigkeiten des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes unterbrochen werden, da die Untersuchungen aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln nicht durchführbar waren. Das Kreishaus in Warendorf sowie die Nebenstellen in Ahlen und Beckum mussten für das Publikum geschlossen bleiben und alle Mitarbeiter des Gesundheitsamtes wurden in die Organisation um die Bewältigung der Pandemie involviert.

Untersuchungen nur noch in begründeten Ausnahmen

Nun wird die Zeit zu knapp, um noch bei allen Kindern die Untersuchung vorzunehmen. Derzeit im Blick sind deshalb vor allem die mit mutmaßlich besonderem medizinischem oder pädagogischem Bedarf. So können deren Eltern bezüglich Hilfs- und Therapieangeboten gezielt beraten und unterstützt werden.

Einen Effekt auf die baldige Einschulung hat die ausbleibende Untersuchung aber nicht. Denn auch wenn diese derzeit nicht stattfinden kann, gilt die Schulpflicht. Die Untersuchung wird auch für die meisten Kinder nicht nachgeholt werden. Nur in begründeten Einzelfällen kann eine amtsärztliche Untersuchung nach Schulbeginn erfolgen, so die Kreisverwaltung.