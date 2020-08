Der bekannte Ennigerloher Maler, Grafiker und Lyriker Albert Stuwe (1921-1998) gehört zu den bedeutenden Künstlern Norddeutschlands. Seine Arbeiten befinden sich in vielen privaten und öffentlichen Sammlungen und Museen. Die umfangreichste Sammlung befindet sich im Museum Abtei Liesborn – durch Schenkung der Familie Scheiwe/Löer (Münster).

Im Jahre 1998 wurde der Freundeskreis Albert Stuwe e.V. mit dem Ziel gegründet, das Werk des Künstlers zu pflegen, zu bewahren und Ausstellungen zu veranstalten. Das tat er über 20 Jahre lang. Im Sinne Albert Stuwes hat der Freundeskreis darüber hinaus regelmäßig den Albert-Stuwe-Preis für Handzeichnung an hervorragende Künstler verliehen.

2015 konnte der Kunsthistoriker Dr. Stefan Rasche aus Berlin gewonnen werden, um ein Werkverzeichnis zu erstellen. Nach zweijähriger Recherche wurde dieses Verzeichnis ins Internet gestellt und somit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Mit der Erstellung des Werkverzeichnisses, in das auch weiterhin neu entdeckte Arbeiten des Künstlers aufgenommen werden und mit dem Museum Abtei Liesborn als Haus, in dem das Werk des Künstlers bewahrt wird, sah der Freundeskreis Albert Stuwe e.V. seine Hauptaufgaben als erledigt an und beschloss 2018 die Auflösung des Vereins.

Jetzt fand die Übergabe der kleinen eigenen Sammlung des Vereins an das Museum Abtei Liesborn statt. Anwesend waren Dr. Elisabeth Schwarm (Museumsleiterin), Thomas Stuwe (Sohn des Künstlers) sowie Hermann Ueding (bestellter Liquidator des Vereins).