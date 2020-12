103 Neuinfektionen und drei Todesfälle

„Die Entwicklung ist dramatisch“, sagte Gesundheitsdezernentin Brigitte Klausmeier im Kreistag . Drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus waren allein am Freitag bekannt geworden. Verstorben sind eine 62-jährige Frau aus Ahlen, eine 84-jährige Frau aus Wadersloh und ein 83-jähriger Mann aus Ennigerloh. „Wir haben jetzt 53 Corona-Tote – 29 Tote mehr als noch vor vier Wochen.“

Auch die Zahl der Neuinfektionen sei gestiegen. „637 Menschen sind akut mit dem Virus infiziert – 103 mehr als am Vortag.“ Damit steige die Gesamtzahl der Infektionen auf 4438. In den Krankenhäusern würden 57 Patienten behandelt, zwölf davon intensivmedizinisch, acht müssten beatmet werden. Die Lage in den Krankenhäusern spitze sich dabei weiter zu. Aktuell stünden für Corona-Patienten nur sieben freie Intensivbetten im Kreis zur Verfügung.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den ganzen Kreis liege bei 145,8, informierte Klausmeier. Dabei sei die Lage in Wadersloh mit einer Inzidenz von 387,2 besonders schlimm. Das liege auch an einem großen Corona-Ausbruch im dortigen Pflegeheim Maria Regina, der seit Donnerstag bekannt ist. 14 der insgesamt 80 Bewohner sowie neun Pflegekräfte seien positiv getestet worden, zwei Bewohner inzwischen verstorben.

„Bereits nach den ersten Fällen wurde die betroffene Wohngruppe unter Quarantäne gestellt und für diesen Bereich ein Besuchsverbot ausgesprochen“, erklärte Dr. Anna Arizzi Rusche, Leiterin des Kreisgesundheitsamtes. Der größte Teil der Neuinfizierten befinde sich in diesem Isolationsbereich. Der Kreis habe sofort nach Bekanntwerden der Infektionsfälle reagiert und einen Aufnahmestopp für das Pflegeheim verhängt, der vorerst bis zum 24. Dezember gelte. Solange bestehe auch Besuchs- und Ausgehverbot.

Während sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Kitas und Grundschulen sehr moderat gestalte (Betroffen sind bislang 15 von 49 Schulen und sechs von 162 Kitas) sei die Entwicklung in den Pflegeheimen besorgniserregend, betonte Klausmeier. „Wir haben 27 Tote in zehn Einrichtungen.“

Verärgert reagierten im Kreistag die Vertreter mehrere Fraktionen auf Nachfragen von AfD-Fraktionschef Dr. Christian Blex. Dieser hatte davon gesprochen, dass es in jedem Winter ein erhöhtes Infektionsgeschehen gebe. SPD-Fraktionschef Dennis Kocker regte sich mit Blick auf die Corona-Toten über diesen Zungenschlag auf: „Das zu verharmlosen, ist nicht zu ertragen.“ Auch der Vorsitzende der FDP-Fraktion Markus Diekhoff betonte, eine Verharmlosung führe zu noch mehr Toten.

Die aktuellen Fallzahlen:

Ahlen: 131 aktive Fälle, 16 Tote, 1231 Fälle seit März

Beckum: 95/4/594

Beelen: 10/1/90

Drensteinfurt: 14/2/151

Ennigerloh: 75/3/306

Everswinkel: 11/84/96

Oelde: 84/13/772

Ostbevern: 15/2/116

Sassenberg: 7/1/132

Sendenhorst: 22/0/166

Telgte: 32/0/209 a

Wadersloh: 73/9/233

Warendorf: 68/1/342.