Warum nicht einen Tag früher?

Thema verfehlt? Die Informationspolitik der Landesregierung zu den neuen Corona-Regeln hat in den Kollegien der Schulen zu Diskussionen geführt. Eine knappe Woche nach der Mitteilung am letzten Freitagmittag ist es aber kein Thema für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im Kreis, ob es in Sachen später Entscheidung ein „Mangelhaft“ oder sogar ein „Ungenügend“ gäbe. Vorne steht für Katrin Lanzerath , Leitungsmitglied im Gesamtvorstand der Kreis-GEW, eine Frage: „Warum muss das zu so einem Zeitpunkt sein?“

Späte Entscheidung in der Kritik

Die späte Information und die freie Entscheidung, ob Eltern ihre Kinder zur Schule schicken oder nicht, haben die Kollegien an den Schulen tagelang vor Probleme gestellt – obwohl sie nach dem ersten Lockdown schon Erfahrungen hatten sammeln können.

Das gelte für die weiterführenden wie für die Grundschulen. Lanzerath arbeitet in einer in Ahlen, der Diesterwegschule. An einer Schule zudem, an der noch kein einziges Kollegiumsmitglied ein Tablet besitze. „Wir Lehrkräfte sollten ja alle schon ein iPad haben. Haben wir aber noch nicht.“ Das erschwere digitale Unterrichte schon einmal. Andere Schulen, in Drensteinfurt etwa, seien da klar wesentlich besser von ihrem Träger ausgestattet.

„ Wir wussten ja am Wochenende gar nicht, wie viele Kinder Montag in der Klasse sein werden. Wir wussten ja am Wochenende gar nicht, wie viele Kinder Montag in der Klasse sein werden. “ Katrin Lanzerath

Dazu komme, dass – teils auch wegen sprachlicher Barrieren – viele Schüler an ihrer Schule keine E-Mail-Adresse nennen könnten, die den elektronischen Versand von Schulaufgaben überhaupt erst ermöglichen. „Wir haben Klassen mit teils 20 Schülern, von denen nur vier oder sechs Mailadressen vorliegen.“ Also haben Lanzerath und ihre Kollegen Aufgabenpakete auf Papier zusammengestellt und den Kindern mitgegeben.

Das ist aber nur ein Problem in der Kommunikation. Das andere ist, wie Eltern die Regie bis zum vorgezogenen Wehnachtsferien-Beginn verstanden haben. „Die einen haben das so aufgefasst, dass ab Mittwoch die Schule geschlossen ist, die anderen haben ihre Kinder zur Schule geschickt. Obwohl es einen Elternteil zu Hause gibt, der nicht arbeitet und sich um das Kind kümmern könnte.“

Nach Ansicht von Karin Lanzerath hätten frühzeitig verfügbare, klare Regeln das anfängliche Chaos verhindert. „Wir wussten ja am Wochenende gar nicht, wie viele Kinder Montag in der Klasse sein werden.“ Ihre Kollegen und sie fragten sich, ob es nicht besser gewesen wäre, von vornherein nur eine Notbetreuung in den Schulen anzubieten. Und ob nicht frühzeitig Unterricht in einer Art Schichtsystem hätte angeboten werden sollen.

Nach wie vor sehr unterschiedlich ist im Kreisgebiet auch die Ausstattung von Schülern mit WLAN-fähigen Endgeräten. Selbst wenn es welche gibt, ist nicht überall auch zu Hause der kabellose Internetzugriff verfügbar. Zudem stellen Lehrer fest, dass viele ohnehin nicht so leistungsstarke Schüler ohne das Lernen im Klassenverband hinter den Anforderungen zurück bleiben. Das wiegt während der kurzen Zeit der vorverlegten Weihnachtsferien zwar nicht so schwer, komplizierte aber bei den älteren Jahrgängen beispielsweise die Vorbereitung auf die letzten Klausuren. Auch Katrin Lanzeraths Sohn muss heute auf jeden Fall noch einmal zur Schule, um eine Arbeit zu schreiben.

Die WN wollen wissen: Wie ist es an „Ihrer“ Schule?

Der Ausbau von Netzwerken mit drahtlosem Internet in den Schulen ist eine weitere Facette. Auch bei Bereitstellung von Geld durch die Schulträger: Die Fachbetriebe haben so vieler Aufträge in den Büchern, dass es Wartelisten gibt. Und die Installation in den Gebäudekomplexen erfordert ebenfalls Zeit.

Die WN möchten es wissen: Wie sieht es in der Schule Ihres Kindes aus? Sind genug Tablets vorhanden? Gibt es fachkundige Lehrer, die auch Kollegen weiterbilden? Ist die Schule „WLAN-fähig“? Wenn nicht – woran fehlt es? Oder sind Sie sehr zufrieden – auch mit Unterrichtskonzepten? Was könnte Ihrer Meinung nach ganz konkret besser gemacht werden? Schreiben Sie uns auf unserer Facebookseite oder mailen Sie uns unter redaktion.war@wn.de. Stichwort: Homeschooling 2020!