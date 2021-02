Neues für Strolcheund Knirpse

Sobald die aktuellen Abstands- und Hygienebestimmungen es wieder zulassen, können die Kulturknirpse aus den Kindertageseinrichtungen, die Kulturstrolche aus den Grundschulen und die Schüler und Schülerinnen der fünften bis achten Klassen wieder kulturelle Bildung in der Stadt und im Umland erleben. Die Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung hat die Jahresprogramme gemeinsam mit den Kooperationspartnern aus Bildung, Jugend und Kultur gestaltet und wird diese in dieser Woche in die Kindertageseinrichtungen und Schulen versenden.

Ahlen als Modellstadt

Mit der Palette an kulturellen Angeboten wird die Stadt ihrem „Modell der ständigen und strukturierten Kontakt- und Zugangsmöglichkeiten zur kulturellen Bildung“ gerecht, für das sie 2020 ein drittes Mal vom Land Nordrhein-Westfalen mit dem Preis „Kommunales Gesamtkonzept“ ausgezeichnet wurde. 2020 wurde vor allem die Erweiterung des Modells über die Grund- und weiterführenden Schulen hinaus in den Elementarbereich von der Jury gewürdigt. Denn die Kulturknirpse sind nun schon im vierten Jahr ein eigenes kommunales Gewächs. Sie bedienen sich keinem Landesförderprogramm.

Schon 2020 veränderte die Koordinierungsstelle gemeinsam mit den an den Programmen beteiligten Kulturpädagogen und Künstlern und auf Wunsch der Schulen einzelne kulturelle Angebote, um in der Pandemie den Kindern und Jugendlichen weiterhin Zugang zur kulturellen Bildung zu gewährleisten. So gab es für die Kulturstrolche im zweiten Halbjahr nur noch Inhouse-Angebote in den Schulen. Die Kultureinrichtungen durften die Schüler und Schülerinnen bekanntlich nicht besuchen oder nur in Teilgruppen, was sich als nicht attraktiv für die Unterrichtsdisposition zeigte. In diesem Rahmen sind trotz der widrigen Umstände noch über 50 Kulturbesuche in den Schulen zustande gekommen.

Lesungen und Theater

Die Kulturstrolche erfreuten sich unter anderem an Lotte, der Leseratte, und ihrer interaktiven Lesung sowie an Theaterworkshops im Klassenzimmer mit den Theaterpädagogen aus dem Helios-Theater. Auch bei den Kulturschnupperworkshops für die fünften bis achten Klassen zeigten sich die Künstler und Künstlerinnen flexibel. Digitale Live-Classes wurden in Form gegossen, Angebote nach draußen verlegt oder die hauseigenen Angebote hygienekonform gestaltet.

Für die Jahresprogramme 2021 gibt es einen Mix aus digitalen Angeboten, Inhouse-Angeboten in den Schulen, Angebote an der frischen Luft oder Angebote in den Kultureinrichtungen unter den tagesaktuellen Hygienebestimmungen. Mit diesem Mix kann der jeweiligen Infektionslage und geltenden Hygienebestimmungen begegnet werden, damit die Kinder und Jugendlichen weiterhin die Kulturlandschaft und deren Akteure in ihrer Stadt und der Umgebung erleben dürfen.