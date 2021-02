Im Kreis Warendorf waren am Dienstag 37 Menschen weniger akut mit dem Coronavirus infiziert als am Vortag. Insgesamt 226 Personen sind aktuell von einer Infektion betroffen. Seit Beginn der Pandemie wurden 8242 Coronafälle im Kreis registriert – das sind zwei neue Fälle im Vergleich zum Vortag. Ebenfalls angestiegen ist die Zahl der Gesundmeldungen: sie liegt bei 7821 (Vortag: 7782). In den Krankenhäusern im Kreis werden 26 Patienten stationär behandelt, davon vier intensivmedizinisch, hiervon zwei mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 49,7 (Vortag: 51,8). Die Fallzahlen:

Ahlen: 67 aktive Fälle, 61 Tote, Inzidenz 74,3

Beckum:48/28/65,2

Beelen: 0/0/0

Drensteinfurt: 17/5/96,4

Ennigerloh: 12/7/30,3

Everswinkel: 1/0/10,3

Oelde: 12/22/23,9

Ostbevern: 11/2/90,9

Sassenberg: 5/5/21,1

Sendenhorst: 4/7/7,6

Telgte: 28/17/85,4

Wadersloh: 5/27/15,8

Warendorf: 17/12/35.