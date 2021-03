Das Kreisgesundheitsamt meldet am Montag (15. März) 46 neue Infektionen mit Covid-19 seit Samstag. Damit gelten aktuell 324 (Freitag: 272) Menschen als akut mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesamtzahl der Infektionen seit März liegt bei 8656 (Samstag: 8653). Davon gelten 8127 (Samstag: 8124) als wieder gesundet. 205 Menschen starben bislang in Verbindung mit dem Virus. In den Krankenhäusern im Kreis werden 18 Patienten stationär behandelt, davon sechs intensivmedizinisch, hiervon drei mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis liegt bei 66,9 (Samstag: 55,4). Die aktuellen Fallzahlen:

Ahlen: 86 aktive Fälle, 66 Verstorbene, Inzidenz 108,6

Beckum: 39/28/54,3

Beelen: 5/1/65,3

Drensteinfurt: 4/5/0

Ennigerloh: 27/7/121,2

Everswinkel: 4/1/41,3

Oelde: 36/22/61,1

Ostbevern: 59/3/290,7

Sassenberg: 7/6/42,3

Sendenhorst: 7/7/30,3

Telgte: 25/20/50,2

Wadersloh: 9/27/39,5

Warendorf: 15/12/5,4