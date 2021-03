Mit einem großen Koffer voller Erinnerungen und Dankbarkeit ist Pfarrer Joseph Thota zurück. Sechs Wochen hatte der Priester der Katholischen Kirchengemeinde St. Bartholomäus Ahlen in seinem Heimatland Indien verbracht (die WN berichteten). Für die von ihm gegründete Hilfsorganisation „Bridge of Hope“ (Brücke der Hoffnung) hatte er auch dieses Mal Spenden im Gepäck. Es war seine Mutter, die ihn gebeten hatte zu kommen. Anfang Januar waren die Corona-Zahlen in seinem Heimatdorf Madepalli so erschreckend hoch, dass die 76-Jährige Angst hatte, ihren „Priestersohn“ nicht wieder- zusehen. Umso größer war die Freude, als er am 11. Januar nach einem negativen RT-PCR-Test den Flug über Frankfurt zum Zielflughafen antreten konnte.