Das Kreisgesundheitsamt meldet am Dienstag (15. März) vier neue Infektionen mit Covid-19 seit Montag. Damit gelten aktuell 321 (Vortag: 324) Menschen als akut infiziert. Die Gesamtzahl seit März liegt bei 8660 (Montag: 8656). Davon gelten 8134 (Vortag: 8127) als gesundet. 205 Menschen starben bislang mit oder an dem Virus. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden 21 Patienten stationär behandelt, davon sechs intensivmedizinisch, hiervon vier mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis liegt bei 66,6 (Vortag: 66,9). Die aktuellen Fallzahlen:

Ahlen: 84 aktive Fälle, 66 Verstorbene, Inzidenz 106,7

Beckum: 42/28/57

Beelen: 5/1/49,0

Drensteinfurt: 4/5/0

Ennigerloh: 27/7/116,1

Everswinkel: 4/1/31,0

Oelde: 32/22/58,1

Ostbevern: 59/3/299,8

Sassenberg: 7/6/42,3

Sendenhorst: 7/7/30,3

Telgte: 25/20/50,2

Wadersloh: 9/27/39,5

Warendorf: 16/12/8,1